Какво е горен почвен слой в градината и защото е толкова важен за реколтата ви

Горният почвен слой е изключително важна част от всяка градина. Това е термин, който често чувате и виждате в градинските центрове и онлайн върху продукти, които можете да използвате в двора си. Но какво точно е горният почвен слой и какви са наличните опции, ако искате да го добавите към градината си?

Целина през септември: Запомнете тези 3 неща, за да сте сигурни, че тя расте от корена, а не от листата

Като начало, горният почвен слой е естествен продукт. Той е най-горният слой на почвата и е пълен с хранителни вещества и микроорганизми. Имате горен почвен слой в градината си и можете да го използвате, за да подобрите почвата , да изградите нови лехи или да направите много подобрения в градината.

Как да съберете семена от бамя през есента

Ако току-що сте започнали да създавате градина или искате да обновите пространство, може би сте виждали думата и сте се чудили: „Какво е горен почвен слой?“ Ако това ви звучи познато, ние искаме да ви помогнем. Това ръководство обяснява какво е горен почвен слой, как се различава от другите почви и видовете, които можете да използвате за вашите идеи в задния двор.

Още: Как лесно да обогатите почвата за богата реколта и приказна градина

Горният почвен слой често е дом на микроорганизми и насекоми, които допринасят за превръщането на почвата в богат източник на активност и хранителни вещества.

Въпреки това, не всички видове горен почвен слой са еднакви. Дори в една градина може да има различни видове горен почвен слой. Ако имате лоша почва , закупуването и добавянето на нов горен почвен слой е необходимо, за да подобрите почвата си и да облагодетелствате растенията си.

В допълнение към подхранването на площи, горният почвен слой се използва редовно и за създаване на нови лехи, запълване на повдигнати лехи или при полагане на чим.

Както бе споменато, качеството на горния почвен слой във вашата градина може да варира. Истинският горен почвен слой във вашия двор ще се впише в един от шест различни типа текстура, а именно глина, тебешир, торф, пясък, тиня или глинеста почва.

Още: Как да си отгледате богата реколта от цвекло

Те се категоризират по размер на частиците и структура на почвата, като видът влияе върху хранителните вещества и дренажа. Препоръчително е да направите почвен тест , за да определите вида на почвата и да определите от какво се нуждае, за да стане по-подходяща за определени растения.

Горният почвен слой се състои от малки скали, органична материя, вода и въздух. Скалите и минералният материал са били разложени в продължение на векове на малки частици, докато органичната материя е разложен материал от стари листа, клонки, растителна материя и други. Скалите и органичната материя обикновено съставляват около 50% от горния почвен слой, като останалата част е разделена между вода и въздух.

За съжаление, качеството на почвения слой в задните дворове може да варира значително. Вашият дом може да има лошо качество на почвата, което често е така при новопостроените къщи. Именно тук търговската почвена смес се превръща в полезна стока, но е важно да се използва висококачествена почвена смес.

Можете да закупите горен почвен слой от градински центрове или разсадници, фирми за озеленяване и онлайн търговци. Избраният от вас начин може да зависи от необходимото количество, тъй като горният почвен слой може да се закупи в торби или на едро за по-големи проекти.

Още: Най-добрите зеленчуци за бързо отглеждане в малки градини

В зависимост от вашия градински проект, можете да избирате от различни видове горен почвен слой:

Пресеяната почва е висококачествена почва, която е прекарана през мрежа за отстраняване на камъни, бучки или корени. Резултатът е фина текстура. Пресеяната почва е по-гъста и по-лесна за разпръскване, но е на по-висока цена.

Непресятият горен почвен слой не е преминал през мрежа, така че е вероятно да съдържа камъни, пръчки или корени и няма да е толкова фин. Този горен почвен слой може да се използва за запълване, изравняване или озеленяване на едро, тъй като е по-евтин от пресятия горен почвен слой.

5 зеленчука, от който трябва да вземете семена тази есен

Смесената почвена смес е смес от различни почви и може да включва компост, пясък или торфен мъх. Тя е добър вид почвен слой за създаване на нови цветни лехи или подобряване на съществуващата почва в бордюри, но може да се предлага на по-висока цена.

Още: Есенни зеленчуци, които се самозасаждат

Преди да закупите горен почвен слой, препоръчително е да го огледате и да проверите за наличие на камъни, корени, плевели или други нежелани материали. В идеалния случай почвата ще бъде тъмна, ронлива и с земен мирис. Искате чист и безопасен горен почвен слой за двора си, а не пръст, пълна с плевели, счупено стъкло, големи камъни или парчета тухли.