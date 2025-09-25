Как да си отгледате богата реколта от цвекло

Торете често, за да им помогнете да се развиват

Въпреки че можете да се насладите на бейби цвекло сурово, печеното зряло цвекло има сладък земен вкус. Ако се стремите да отглеждате по-голямо цвекло, има няколко аспекта, които трябва да направите правилно, включително поливане и подхранване на реколтата ефективно по време на вегетационния период.

Засаждане на цвекло в градината през май месец

Цвеклото е един от най-лесните за отглеждане зеленчуци и можете да получите дълга реколта от кореноплоди през целия сезон. Но понякога може да се обезсърчите от гледката на малки цвекла, когато дойде време за прибиране на реколтата. Ако искате да отглеждате по-голямо цвекло в зеленчуковата си градина , следвайте тези пет стъпки:

Избирайте по-големи сортове

Има много различни сортове цвекло за отглеждане у дома, независимо дали в земята, повдигнати лехи или ако искате да отглеждате цвекло в саксии. Има и доста голямо разнообразие в този списък, като кореноплодите се предлагат в различни размери, цветове и форми.

Ако се стремите да отглеждате по-едро цвекло, бъдете внимателни, когато поръчвате семена , и се съсредоточете върху сортовете, за които е известно, че произвеждат по-големи корени. Корените няма да достигнат световни рекорди, но можете спокойно да се сдобиете с корени с добър размер за мариноване, печене, запичане или добавяне към салати.

Подгответе почвата преди засаждане

Всяка мечта за отглеждане на по-голямо цвекло започва с подготовката на почвата преди засаждане. Може да не звучи ключово, но подобряването на почвата ще пожъне плодовете на по-силен и здравословен растеж – и по-големи корени за прибиране на реколтата.

Преди да засадите цвекло , отделете малко време за плевене на земята, за да намалите конкуренцията, с която ще се сблъска то. Тъй като цвеклото обича плодородни видове почва , се препоръчва да добавите поне пет сантиметра органична материя към мястото.

Най-добрата органична материя, която можете да използвате, е домашен компост (или закупени от магазина торби с компост) или добре угнил оборски тор (не пресен оборски тор, тъй като той изгаря растенията). Това ще подобри градинската почва по три начина. Повишава хранителните вещества в почвата , подобрява капацитета за задържане на влага и също така помага за дренажа.

Поливайте редовно – не позволявайте почвата да изсъхне

Няколко проблема възникват от недостатъчното поливане на цвеклото през вегетационния период, включително разочароващ размер, разцепване на корените, лош вкус и поникване. Цвеклото се нуждае от редовно поливане в ранните си етапи и ще се развие най-добре при постоянно влажни условия.

Следете внимателно кога да поливате растенията – уред за измерване на влажността на почвата може да помогне за измерване на нивата на влага под повърхността на почвата – и давайте на растенията около 2,5 см вода седмично. Редовното обилно поливане според нуждите е по-ефективно от подхода „малко и често“, особено по време на сухи периоди.

Мулчирането около цвеклото ще помогне за по-дълго задържане на влагата в почвата, което е в полза на вашата реколта. Разстилането на слама, листа или окосена трева след косене поддържа почвата по-хладна, така че по-малко влага се губи от изпарение.

Торете често, за да им помогнете да се развиват

Осигуряването на много хранителни вещества е ключово за всяко желание за отглеждане на по-голямо цвекло. Освен че обогатявате почвата преди засаждане, можете да наторите цвеклото, за да осигурите на тази гладна за растенията култура допълнителни хранителни вещества през целия вегетационен период.

Първо, подхранването с балансиран тор около 6-8 седмици след сеитбата осигурява отлична база от хранителни вещества за развитието на добра реколта. Използвайте гранулиран продукт, смесете го с горните няколко сантиметра почва и полейте.

