Какво се сее през януари: Подготовка за новия градински сезон

Януари е подходящо време да започнете подготовката за градинския сезон. Въпреки сланата навън, вече можете да засеете първите си растения - както на закрито на перваза на прозореца, така и с помощта на зимна сеитба на открито. Вижте какво да сеете през януари, за да се насладите на ранна реколта през пролетта.

Какво да сеем през януари?

Януари е време за планиране, но и за първите конкретни действия. Списъкът с растения, които можете да засеете този месец, е по-дълъг, отколкото си мислите. Той включва зеленчуци за разсад, бързорастящи зеленолистни, цветя, които изискват дълъг период на растеж, и видове, подходящи за зимна сеитба на открито.

Още: 6 ядки и семена, които имат повече протеин от едно яйце

Преди да започнете, подгответе необходимите материали: саксии или тави за разсад, прясна почвена смес, етикети за идентифициране на сортовете и пластмасово фолио или покривала за поддържане на влажността. Ако планирате да отглеждате на перваза на прозореца, помислете за закупуване на лампа за отглеждане – през януари денят е кратък и разсадът се нуждае от поне 12-14 часа светлина на ден.

Зеленчуци за разсад на закрито

През януари можете да започнете да сеете зеленчуци, които изискват дълъг период на растеж или които искате да съберете по-рано от обикновено.

Още: Какво става при твърде ранното засаждане на семена

Чушките се нуждаят от до 8–10 седмици от засяването, докато разсадът е готов за засаждане в земята. Засейте семената на около 0,5 см дълбочина във влажна почва при температура 22–25°C. Почвата трябва да е добре дренирана и плодородна – почвена смес за разсад с перлит е подходяща. Поливайте редовно, но умерено, като избягвате преовлажняване. Покълването отнема 10–14 дни.

Патладжанът има подобни изисквания. Почвата трябва да е добре дренирана и леко кисела до неутрална (pH 6,0–6,8). След покълването осигурете на разсада възможно най-много светлина, за да предотвратите разтягането на леторастите.

Добра идея е също така да сеете целина през януари поради много дългия ѝ вегетационен период – може да отнеме до 6 месеца от засяването до прибирането на реколтата. Семената са малки и покълват бавно при 18–20°C. Засейте ги повърхностно или ги покрийте само леко, тъй като се нуждаят от светлина, за да покълнат. Поддържайте почвата постоянно влажна. Растежът на разсада е бавен, така че не се обезсърчавайте, ако през първите няколко седмици не се случи нищо.

Пресни билки от перваза на прозореца

Още: Какво е цикъл на семената и защо много жени адаптират тази рутина?

Ако не искате да чакате пролетта, можете да отглеждате зеленина на перваза на прозореца си през януари. Микрозелените, кълновете и някои билки дават бързи резултати и осигуряват свежи витамини в средата на зимата.

Микрозелените са млади разсади от зеленчуци и билки, събрани 7–14 дни след засяването, когато развият котиледони или първите си истински листа. Репички, горчица, рукола, цвекло или грах са добър избор. Засейте семената плътно в тънък слой влажна почвена смес или памук и ги дръжте на стайна температура на добра светлина. Прибирането на реколтата е лесно – просто отрежете разсада с ножица точно над почвата.

Кълновете от мунг боб, леща или репички растат още по-бързо – готови са за консумация след 3–5 дни. Не изискват светлина или почва - буркан с тензух и редовно навлажняване са достатъчни.

Още: Градински растения, които са по-лесни за отглеждане от семена вместо от разсад

Можете също да отглеждате босилек, кориандър или лук на перваза на прозореца си. Засейте ги в саксии с универсална почвена смес, поставете ги на светло място и поливайте редовно. Използвайте лампа за отглеждане на босилек, тъй като може да не получи достатъчно светлина през януари.

Цветя за разсад – за търпеливи градинари

Някои декоративни растения изискват ранна сеитба, за да цъфтят по-късно през годината. Януари е подходящо време за видове с дълъг период на растеж или такива, изискващи стратификация.

Лобелията е растение, което трябва да се засее рано. Поръсете малките семена върху влажна почва, не ги покривайте с пръст. Те покълват на светло място при 18-22°C. Разсадът расте бавно, така че ранната сеитба ще доведе до буйни туфи за засаждане през май.

Още: Как трябва да съхраняваме семената за следващия сезон

Вечноцъфтящите бегонии също изискват сеитба през януари. Семената са много малки – посейте ги на повърхността, не ги покривайте. Поддържайте висока влажност и температура от 22-24°C. Първите кълнове ще се появят след 2-3 седмици.