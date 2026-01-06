Локомотив Пловдив привлече българин, играл в градския съперник Ботев

Локомотив Пловдив, който в даден етап от първия полусезон се намираше на третото място в Първа лига, обяви официално ново попълнение. Става въпрос за нападателя Мариян Вангелов. Българинът подписа договор за две години и половина със „смърфовете“. Той е роден в Петрич, през 2003 г. Юноша е на Пирин Благоевград, като последните си мачове изигра именно за „орлетата“, при които се върна през лятото на 2025 г.

Мариян Вангелов игра за втория отбор на Ботев Пловдив

Преди това Вангелов е минал и през други български клубове, като единият е градския съперник на Локомотив – Ботев Пловдив. Нападателят записа мачове само за втория отбор на „канарчетата“ за половин година – от началото на 2025 г. до лятото. След това се завърна в Пирин Благоевград и изигра 15 мача във Втора лига през първия полусезон. За времето си, прекарано на терена, Вангелов вкара 7 гола и даде 2 асистенции.

Още: Трансфери в Първа лига: Славия се раздели с петима, титуляр в Ботев Враца ще играе в Румъния, "железничарите" се подсилват

Вангелов: „Присъединявам се към клуб с голяма история и невероятна публика“

Ето какво каза Мариян Вангелов за трансфера си в Локомотив Пловдив: „Много съм развълнуван и горд, че вече съм футболист на Локомотив! Присъединявам се към клуб с голяма история и невероятна публика, която винаги стои зад отбора. Това е огромна мотивация за мен. Обещавам да работя здраво, да се раздавам на терена и заедно да се борим за победа във всяка една среща“.

Още: Ботев Пловдив привлича доскорошна звезда на Локо Пловдив