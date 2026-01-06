Лайфстайл:

Главният прокурор на Венецуела обвини САЩ в тероризъм

06 януари 2026, 22:43 часа 174 прочитания 0 коментара
Главният прокурор на Венецуела обвини САЩ в тероризъм

Главният прокурор на Венецуела обвини днес Съединените щати в тероризъм след ареста на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, предаде ДПА. "Военната операция без обявяване на война или резолюция на Съвета за сигурност на ООН представлява незаконен акт на въоръжена агресия с терористичен характер", заяви Тарек Уилям Сааб. Той добави, че арестите са равносилни на отвличане.

Още: Заради Венецуела: Ударна печалба за анонимен трейдър и спекулация, че биткойн ще се промени неузнаваемо

Елитно американско подразделение задържа Мадуро в Каракас през уикенда и го откара в САЩ, където той бе изправен пред съд в Ню Йорк вчера по обвинения в участие в конспирация за трафик на кокаин. Сааб призова съдията в Ню Йорк да си направи отвод от делото, тъй като "не е компетентен да съди държавен глава". Той също поиска незабавното освобождаване на Мадуро. 

Още: Коя е Силия Флорес - жената зад Мадуро, която не е просто първа дама

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Венецуела САЩ главен прокурор Николас Мадуро
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес