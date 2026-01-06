Защо им е на САЩ Венецуела? (ВИДЕО)

В нощта на 2-ри срещу 3-ти януари, столицата на Венецуела Каракас бе разтърсена от експлозии и в продължение на 90 минути се чуваха прелитащи самолети. Според някои медии атаката вероятно е най-мащабната американска операция в Латинска Америка от 1989 г. насам, когато САЩ свалят от власт панамския диктатор Мануел Нориега заради предполагаемо участие в наркотрафик.

Малко по-късно на 3 януари президентът Доналд Тръмп потвърди в платформата си Truth Social американската операция, залавянето на Мадуро и неговата съпруга. Причините, изложени от САЩ, са, че венецуелският лидер не е избран законно и че управлява държава, в която се разпространяват наркотици, които стигат и до САЩ.

Според Вашингтон Мадуро ръководи наркотрафика за „Картела на слънцата“, чието съществуване обаче според експерти все още не е доказано. Венецуелският държавен глава отхвърля всички обвинения. След залавянето на Мадуро, Тръмп заяви, че страната ще бъде управлявана от САЩ, а в основата на бъдещето ѝ ще бъде развитието на петролната индустрия.

Източник: Getty Images

Тези намерения на американския президент бяха ясни още след ограничаването на износа на венецуелски петрол през миналата година и явната заявка, че САЩ трябва да контролират венецуелския петрол. Според публични данни производството на суров петрол във Венецуела е спаднало с над 70% спрямо пика си в края на 90-те години, когато страната добиваше над 3.2 млн. барела дневно.

Днес Венецуела е едва на 21-во място сред световните производители и очакванията са производството ѝ да бъде изпреварено в идните години от съседна Гвиана и Аржентина.

Въпреки състоянието на сектора петролният износ остава основният източник на доходи за страната, макар че през последните години Мадуро се опитва да диверсифицира икономиката. Най-малко 95% от валутните приходи на Венецуела идват от продажбата на петрол.

Източник: Getty Images

20. век бе ключов за Каракас. Тогава Вашингтон е основен партньор в петролния добив на страната. След като Уго Чавес обаче вдига революцията, всички петролни компании, освен "Шеврон", напускат страната.

Редица анализатори отбелязват, че САЩ се нуждаят тъкмо от тежкия суров петрол на Венецуела за своите рафинерии, въпреки че произвеждат достатъчно такъв на своя територия.