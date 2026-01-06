Радар за икономика: Най-важните новини на 6 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 6 януари 2026 г.

"Има хора, които вечно не са подготвени": 1/3 от левовете вече са в историята, очаква се до март да приключим с валутата

Над една трета или 36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ, като от декември тенденцията се засилва. Очакванията са до края на март да бъдат изтеглени всички наличности на левовете. Това стана ясно на първия брифинг на новосъздадения Координационен център към Механизма за еврото, оглавяван от Владимир Иванов от Държавната комисия по стоковите борси и тържища. "Има хора, които вечно не са подготвени": 1/3 от левовете вече са в историята, очаква се до март да приключим с валутата

Такси за превалутиране на левове в евро? Банките с реакция

Банките пък обявиха, че не налагат никакви такси върху смяната на левове с евро. След като и в БНБ постъпиха оплаквания от граждани, че някои банки им искат такси, за да превалутират левове в евро, когато не са техни клиенти, Асоциацията на банките в България (АББ) обяви, че не са установени такива практики. Пред Actualno.com от АББ увериха, че се следи стриктно законът да се спазва. Такси за превалутиране на левове в евро? Банките с реакция

Обрат с курса на еврото след влизането на България в еврозоната

В същото време курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя обрат тази сутрин, като европейската валута отново се повиши над нивото от 1,17 към американската, след резкия спад вчера. От 1 януари вече и България е член на общия европейски валутен съюз. А спадът при еврото се дължеше най-вече на засилването на щатския долар след атаката на САЩ във Венецуела. Обрат с курса на еврото след влизането на България в еврозоната

Тръмп ще субсидира американските петролни компании, инвестиращи във Венецуела

Що се отнася до Венецуела, президентът Доналд Тръмп каза, че САЩ ще субсидират усилията на американските енергийни компании за възстановяване на петролната индустрия на Венецуела, тъй като администрацията му се стреми да убеди фирмите да инвестират в страната дни след залавянето на президента Николас Мадуро. В интервю за NBC News Тръмп заяви, че проектът за разширяване на дейността на американските петролни компании в страната може "да заработи за по-малко от 18 месеца". Тръмп ще субсидира американските петролни компании, инвестиращи във Венецуела

След десетилетия съревнование: С еврото България победи Румъния

А в Румъния вече ни завиждат за еврото. След десетилетия на конкуренцията между България и Румъния по пътя им за членство в ЕС, София излезе с едни гърди напред заради присъединяването си към еврозоната. Това заяви професор Василе Пушкаш, бивш главен преговарящ на Румъния с Европейския съюз, в интервю за Аджерпрес. Присъединяването на Румъния към еврозоната трябва да се превърне в следващия национален проект на страната, смята той.

След десетилетия съревнование: С еврото България победи Румъния