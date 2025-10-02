Кога е правилното време за есенно пръскане на сините сливи

Есента е моментът, в който подготвяме дръвчетата за зимата и намаляваме риска от болести през следващата година. Но кога точно да напръскаме сините сливи, за да има ефект и да не навредим? В следващите редове даваме ясни ориентири за време, препарати и малки практики, които правят профилактиката смислена.

Каква е целта на есенното пръскане?

Есенните третирания са насочени основно към ограничаване на болестите, които презимуват по кората, по пъпките и в растителните остатъци. За сливите най-важни са „дупчестото петносване“ и гниенето по плодовете, чиито причинители преживяват върху клонки и „мумифицирани“ плодове. Целта е да намалим източниците на зараза и да създадем защитна бариера преди зимния покой.

Най-точният момент на пръскане

Най-добър резултат се получава, когато пръскането се направи след беритба, докато листата още работят, но преди масовия листопад. Практика на много овощари е ориентир „около 50% опадали листа“, когато по дървото още има зелена маса. В този прозорец медните препарати изграждат повърхностна защита и ограничават инфекциите по пъпки и кора. Ако сте пропуснали, следпадащо пръскане веднага след пълен листопад също е полезно.

Какво да използваме през есента?

Най-често се прилагат медни препарати – бордолезов разтвор или формулации с меден хидроксид/оксихлорид. Те действат контактно и формират „щит“ върху кората през влажните периоди. Есента е подходяща и за органични мерки: внимателно събиране и изнасяне на мумиите и падналите плодове, които са голям резервоар на зараза. Избягвайте силни азотни листни подхранвания в края на сезона – те стимулират късен, неузрял прираст, по-чувствителен към мраз.

Минерални масла - кога и как?

Пръсканията с минерални масла се планират в покой – от късна есен до ранна пролет, преди набъбване на пъпките. Маслото покрива яйцата и зимуващите форми на вредители като щитоносни въшки и акари. Внимавайте с температурите: не пръскайте 48 часа преди или след слана и не работете при необичайно високи и задушни условия. Не смесвайте на своя глава масла с медни препарати – следвайте етикета на конкретния продукт.

Съобразяване с време и валежи

За да има смисъл, третирайте в сух ден, без силен вятър, и дайте време разтворът да изсъхне. Избягвайте пръскане непосредствено преди очакван дъжд. На леки, песъчливи почви отложете всички азотни намеси за пролетта – те се измиват лесно и нямат място в късния сезон. При по-тежки почви можете да планирате медните третирания по-спокойно, стига температурите да не са паднали трайно под нулата.

Санитария и резитба

Есенното почистване е равно по значение на всеки спрей. Свалете и изнесете всички мумифицирани плодове от клоните и земята, съберете листата и изрежете изсъхнали плодни клончета с гниещи участъци. Големите резитби оставете за края на зимата; резитба в дълбока есен повишава риска от раковини по костилковите видове. Колкото по-чиста е короната, толкова по-малко зараза ще „събудите“ напролет.

Месечен ориентир за нашите условия

В повечето равнинни райони прозорецът за медно пръскане е от края на септември до началото на ноември, според датата на беритбата и развитието на листопада. В по-високите и студени места работете по-рано, а в по-топлите – може да удължите към ноември, ако листата са още зелени. Масленото пръскане оставете за късна зима – преди набъбване на пъпките и при стабилно сухо време.

Чести грешки и как да ги избегнем

Не пръскайте „за всеки случай“ твърде рано или върху напълно зелена листна маса – ефектът е слаб и има риск от изгаряния. Не смесвайте несъвместими препарати и не пръскайте при силен вятър. Не пропускайте етикета – концентрацията и интервалите са различни за всеки продукт. И най-важното: пръскането не замества събирането на мумиите и добрата проветривост на короната.

Безопасност и отговорно приложение

Работете с ръкавици, очила и маска; избягвайте пръскане около пчелни семейства и открити водоизточници. Пригответе само толкова разтвор, колкото ви трябва за деня, и измийте добре пръскачката след употреба. Не превишавайте дозите „за всеки случай“ – това не повишава ефективността, а само увеличава риска от повреди и натоварване на околната среда.

Правилното време за есенно пръскане на сините сливи е от края на беритбата до около половин листопад, при сухо и спокойно време. Тогава медните препарати дават най-добра защита на кората и пъпките, а санитарните мерки рязко намаляват заразата от гниене и „дупчестото“ петносване. Масленото пръскане оставете за покоя преди пролетта и избягвайте импровизации с несъвместими смеси. Следвайки тези стъпки вие помагате на дръвчетата да презимуват здрави и да стартират силно през новия сезон.