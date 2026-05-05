Компактният сорт циния, който е чудесно почвопокривно растение

Ако сте фен на циниите, може би сте запознати с многото различни видове на това растение с единични или двойни цветове, в нюанси, които включват розово, лилаво, оранжево и много други възхитителни нюанси, които осветяват градината и привличат опрашители.

Но има вид, който може би никога не сте отглеждали преди и той е различен вид от тези, които най-често се срещат за продажба от компании за семена. Говорим за пълзящи цинии (Zinnia angustifolia), един от видовете специални цинии, които можете да отглеждате за градина, пълна с красиви цветове - и това цвете може да се използва като почвопокривно растение.

Пълзящите цинии са компактни едногодишни растения, които се предлагат в също толкова приказни цветове, колкото и тези на високите, изправени видове . Ще намерите тези нискорастящи цветя в нюанси на оранжево, бяло, жълто, розово, червено и бордо. Техните пъстри цветове са с ширина между 2,5 и 7,5 см и се държат на туфисти растения, които могат да достигнат височина само 15 см или до 45 см, в зависимост от сорта. Те имат тесни листа, а всяко растение е с ширина около 30 см.

Съвети за отглеждане на пълзящи цветя на циния като почвопокривно растение

Ако искате да използвате пълзящи цинии като цветно почвопокривно растение, не забравяйте да ги засадите на пълно слънце, където ще виреят. Тези компактни едногодишни растения са сравнително адаптивни към различни видове почва, но се уверете, че дренажът е добър. Можете да отглеждате и да се грижите за цинии като едногодишни растения. Чувствайте се свободни да поставите тези цветя на трудни места, като например близо до тротоари, тъй като те са много устойчиви на суша и топлина растения.

Както при другите едногодишни растения, трябва да очаквате дълъг цъфтеж - пълзящите цинии са едни от цъфтящите почвопокривни растения, които ще цъфтят многократно за непрекъснат цвят . Има много места, където можете да използвате тези бързорастящи, компактни сортове, например за запълване на места, където многогодишните почвопокривни растения все още не са се разпространили. Тези туфовидни цветя също работят прекрасно като почвопокривни растения във вилни градини или градини за опрашване, където ще привличат пеперуди, пчели и други полезни насекоми.