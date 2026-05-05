Голяма чистка, поне 4-ма нови и бивш младежки национал в списъка: ЦСКА готви ударен трансферен прозорец

ЦСКА направи силна зимна селекция, с която да подкрепи старши треньор Христо Янев и видя, че инвестицията се отплати. “Червените“ са на финал за Купата на България и само 3 точки ги делят от второто място в Първа лига. Затова от ръководството са решили да направят още един, ако не толкова, то още по-силен трансферен прозорец. През лятото се очаква четирима ненужни футболисти да си тръгнат и поне толкова да бъдат привлечени. А към списъка с желани имена се добавя още едно – това на бившия младежки национал Силвестър Джаспър.

Поне четирима си тръгват от ЦСКА

Според колегите от “Тема спорт“ в ЦСКА вече са набелязани конкретни позиции, които да бъдат подсилени през лятото. Новите футболисти трябва да са между четирима и шестима, като приоритетната роля е тази на атакуващия халф. Според информациите топ кандидатът за тази позиция е класен чужденец, който вече е бил наблюдаван. В допълнение, има и 4 конкретни имена, който най-вероятно ще напуснат ЦСКА през лятото. Те имаха своя шанс да се докажат, но никой от тях не е направил достатъчно, за да остане в отбора. Става въпрос за Иван Турицов, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Адриан Лапеня.

Силвестър Джаспър е новото име в списъка на ЦСКА

Някои от имената, за които стана ясно, че от ЦСКА искат да привлекат през лятото са Кирил Десподов, Кристиян Балов, Ивайло Чочев и Диниш Алмейда. Според колегите от “Мач Телеграф“ новото конкретно име в списъка на “армейците“ е бившият младежки национал Силвестър Джаспър. Той е крило и в момента играе за сръбския елитен Железничар Панчево. Отборът е на 4-то място в първенството, а Джаспър прави много силен сезон, като е вкарал 7 гола и е дал 6 асистенции в 30 мача. Оценен е на 1 милион евро, а настоящият му договор със сръбския клуб изтича през лятото на 2027 г.

