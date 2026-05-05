Министерството на културата обясни дали ще финансира фестивала A to JazZ

Министерството на културата (МК) изпрати официална позиция относно фестивала A to JazZ, за който в последните часове се разбра, че не е получил държавното финансиране, което е планирано, и така се поставя под въпрос провеждането на целия фестивал. От МК обясняват, че функцията на министерството е да гарантира предвидимост и устойчивост в културния процес — включително когато средата е нестабилна.

В позицията се казва, че A to JazZ Festival е включен в Националния културен календар за 2026 г. "Същият е приет с решение на Министерския съвет №956/2025 от 30.12.2025 г. в рамките на правителството на Росен Желязков. В неговата финансова обосновка изрично е записано: "За да се осигури финансиране на Националния културен календар, е необходимо приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.", се казва в съобщението на Министерството на културата.

"Към настоящия момент такъв бюджет не е приет. Министерството работи в режим на удължен бюджет, който ограничава възможността за поемане на нови финансови ангажименти в пълния обем на одобрения календар. Общата стойност на събитията в него възлиза на 22 786 930 лева — ресурс, който към момента не е наличен", признават от културното ведомство.

В ситуация като настоящата МК прилага действа по следните приоритети: "да осигури провеждането на вече започнали събития и да минимизира прекъсванията в културния живот. Част от проектите се финансират с наличните ограничени средства, извън първоначалната рамка — решение, което изисква пренасочване и дисциплина, а не отстъпление от ангажимент".

A to JazZ ще бъде финансиран

Що се отнася конкретно за фестивала A to JazZ, от Министерството на културата пишат, че, тъй като събитието е планирано за лятото на 2026 г., когато се очаква да има приет редовен бюджет на страната, разплащането би трябвало да се извърши от следващото редовно правителство. "Министерството не бяга от ангажимента си към неговото финансиране в рамките на Националния културен календар", добавят от МК и уточняват, че "редица културни събития в страната функционират по смесен модел - с публично финансиране, подкрепа от общини и собствени приходи. Този модел предполага споделена отговорност и устойчивост, особено в периоди на бюджетни ограничения".

