Внимание, шофьори! Ограничения в движението по АМ “Тракия“

На 7 май (четвъртък) ще се извършва подмяна на тол камера при 172-и км на АМ “Тракия“ в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан.

За изпълнение на дейностите от 10:30 ч. ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата.

Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

