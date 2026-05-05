Истински еликсир: Как да направите тор за доматите от лучени обелки

Доматите са силно растителни растения, които се нуждаят от значително количество хранителни вещества, за да поддържат здравословен растеж. Ключовите хранителни вещества, от които доматите обикновено се нуждаят през целия си вегетационен цикъл, включват азот, фосфор, калий и цинк.

Най-добре е периодично да тествате почвата си, за да определите нуждите на доматите от тор, преди да прилагате каквито и да било добавки към нея. Добрата новина е, че не е нужно да купувате химически препарати или скъпи торове, за да поддържате почвата си за домати пълна с тези основни хранителни вещества. Когато почвен тест покаже спад в хранителните вещества като калций, фосфор или калий около вашите доматени растения, можете да се обърнете към кухнята си за помощ. Остатъците от лук могат да се използват за приготвяне на доматен тор, който може да помогне на вашите растения да процъфтяват.

Торът от лучени остатъци не е пълен заместител на тора, но с правилното приложение, лучените остатъци могат да осигурят достатъчен тласък, за да намалят употребата на синтетични торове и имат потенциал да подобрят цялостното състояние на почвата. Проучване от 2022 г. в Международното списание за научни и инженерни разработки показва, че използването на течен тор от лучени обелки добавя хранителни вещества към почвата, включително витамин B6, калций, магнезий, фосфор, витамин C и калий, което може да стимулира растежа на растенията като цяло. Доказано е също, че лучените обелки намаляват риска от болести и вредители при някои растения.

Как да си направим тор за домати от лучени обелки

Лучените обелки са хранителни отпадъци, които могат да се използват като тор във вашата градина по няколко различни начина. Когато става въпрос за избора на правилния метод за вашите домати, вземете предвид личните предпочитания, етапа на растеж, в който прилагате тора, и желания резултат. Лучените обелки могат да се смелят на прах или да се дестилират в течен тор. Вместо просто да заравяте лучените остатъци в градината, смилането на лучените обелки на фин прах действа като тор, който може да се смеси директно с почвата в основата на вашите доматени растения. Можете да постигнете това, като ги готвите във фурна на 200 градуса, докато станат крехки, след което ги прекарате през кафемелачка. Чрез смилане на обелките те се разграждат по-бързо в почвата, осигурявайки по-незабавни ползи за вашите доматени растения.

Най-ефективният метод обаче е да си направите течен тор от лучени кори или „чай“ от лучени кори за вашите доматени растения. Този метод използва сушени кори, накиснати в 1 литър вода в затворен съд за около 2 дни. Прецедете течността, за да отделите корите, и нанесете разреждане от около 1 част лучена вода към 4 части вода и го нанесете директно върху почвата. Всеки домашно приготвен тор, който подхранвате градината си , включително „чай“ от лучени кори, може да се добавя, когато пресаждате разсад и на всеки 3 седмици след това.

Увеличаване на хранителните вещества за вашите домати с лучени обелки в ранните етапи на растеж

В зависимост от резултатите от вашия почвен тест, може да искате да добавите този тласък от хранителни вещества в началото на фазата на растеж чрез компост. Доматите могат да се възползват от здравословна доза компост, която може да се добави като почвена добавка преди засаждане, особено ако имате работа с песъчлива или глинеста почва. Компостът е особено полезен и за подготовка на почвата в повдигнати градински лехи.

Добавянето на лучени обелки към компост е може би най-лесният начин да включите хранителни вещества от лука в почвата си, но също така ще отнеме най-дълго време, за да се разградят хранителните вещества и да бъдат готови за торене, което го прави идеален за ранните етапи на растеж. Компостът често се прилага няколко седмици преди засаждането на домати в земята. За да компостирате лучените си обелки, нарежете ги и ги добавете към купчина компост. Точните хранителни вещества, които вашият компост ще добави към почвата, ще зависят от другите отпадъци, които включвате в сместа.