Мистичност и артистичност: Познайте коя звезда се скри на Мет Гала 2026 (СНИМКИ)

Както всяка година, така и тази има за какво да се възхищаваме от изключителните визии на Мет Гала. Балът на музея "Метрополитън" отново събра на едно място най-известните личности от киното, музиката, спорта и модната индустрия, изпъквайки с тоалети съобразени с тазгодишния дрескод - "Модата е изкуство". След дълга пауза, впечатляващо завръщане на червения килим направи певицата Кейти Пери, която беше буквално неразпознаваема, залагайки на драматична и мистериозна визия.

Изпълнителката се появява с изцяло покрито лице – тя носи маска, подобно на астронавт, която скри самоличността ѝ и създаде усещане за интрига. В ключов момент Пери свали маската пред фотографите, превръщайки появата си в своеобразно шоу.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че миналата година по това време, Кейти Пери привлече вниманието към себе си, след като стана част от изцяло женско пътуване до космоса с ракетата Blue Origin на Джеф Безос, а новината беше широко отразена от лайфстайл изданията.

Визията за Мет Гала бе вдъхновена от темата на вечерта, която насърчава звездите да третират модата като форма на изкуство. Кейти избира бяла, без презрамки рокля на "Stella McCartney", с дълъг шлейф и бели ръкавици до лактите.

Пери допълни цялостната си идея за изкуство с театрални елементи като таро карта, намеквайки по артистичен начин за трансформация и загадъчност.

Katy Perry shows off “commitment to the bit” and “the magician” tarot cards at the #MetGala. pic.twitter.com/gEbMbkq9x1 — Katy Perry Activity (@KatyActivity) May 4, 2026

Мет Гала 2026

Както всяка година от три десетилетия, балът на музея "Метрополитън" (известен като Мет Гала), чиито екстравагантни тоалети предизвикват оживление в социалните мрежи, се провежда под ръководството на легендарната Ана Уинтур, глобален главен редактор на сп. Vogue.

Домакини на модното събитие бяха Бионсе, холивудската звезда Никол Кидман, тенис шампионката Винъс Уилямс, артистичният директор на Yves Saint Laurent Антъни Вакарело, актрисата и режисьор Зоуи Кравиц и Ана Уинтур.

Тази година на гала вечерта донесе 42 милиона щатски долара.

Изложбата "Костюмно изкуство" (Costume Art) има за цел да покаже и тялото - толкова често стандартизирано в модата, във всичките му форми: слабо или пълно, бременно, с увреждания, татуирано... с манекени, моделирани по образа на реални хора.

