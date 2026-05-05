Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Историческо! България има национален отбор в нов олимпийски спорт

05 май 2026, 13:18 часа 425 прочитания 0 коментара

България сформира първия си национален отбор в новия олимпийски спорт флаг футбол и ще вземе участие на турнира Копенхаген Боул на 23 и 24 май в Дания. Седмица по-рано представителният тим ще проведе лагер в Бургас. "Съставът на Team Bulgaria за Copenhagen Bowl е финализиран!", пишат от Българска федерация по американски футбол (БФАФ) във Фейсбук.

България сформира първия си национален отбор по флаг футбол

"Първият турнир в историята на националния ни отбор по флаг футбол ще се проведе на 23 и 24 май в Дания, където България ще бъде представена от 12 избрани състезатели. Седмица преди турнира националите ще се съберат на лагер на разширения състав в Бургас, където подготовката ще навлезе в заключителната си фаза. Нека пожелаем успех на отбора и да ги подкрепим в този исторически момент!", гласи още съобщението.

🏈 С гордост обявяваме, че избрахме Мартин Дойчев за Старши треньор на мъжкия национален отбор по американски флаг футбол...

Posted by БФАФ - Българска Федерация по Американски Футбол on Monday, April 6, 2026

Избраници на селекционера Мартин Дойчев и неговия помощник Стоян Димитров са Апостол Керанков (Вълци Бургас), Виктор Найденов (Хидън Лемънс), Димитър Димитров (Варна Шаркс), Живко Андонов (Варна Шаркс), Калоян Костадинов (Хидън Лемънс), Кристиян Фотев (Вълци Бургас), Никола Стефанов (Варна Шаркс), Стефан Иванов (Вълци Бургас), Стефан Калинков (Варна Шаркс), Стойчо Митев (Шумен Брюърс), Християн Христов (Вълци Бургас) и Ясен Стойков (София Найтс).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
олимпийски игри Флаг футбол Олимпийски игри Лос Анджелис 2028
Джем Юмеров
Джем Юмеров Редактор
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес