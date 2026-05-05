Хванаха ало-измамник преди да си вземе плячката

05 май 2026, 13:19 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Сигнал за измама бил подаден в Шесто РУ на 1 май в София. Пред разследващите мъж съобщил, че е получил телефонни обаждания от непознат, представил се за лекар, който му поискал сума за спешна операция на близък човек.

Мъжът приготвил 11 000 евро, по-късно получил и точни координати на мястото, където да предаде парите - в района на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“, съобщават на страницата на МВР в интернет.

След получения сигнал, веднага са предприети оперативно-издирвателни действия от криминалисти и разследващи към столичното Шесто РУ. В резултат на проведените полицейски действия бил установен и задържан извършителят – 49-годишен с адрес във Видин.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление чл. 209 от НК. След доклад на материалите в прокуратурата мъжът е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление му е наложена мярка “задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Работата продължава под надзора на прокуратурата.

телефонна измама полиция задържан ало измамници
Спасиана Кирилова Редактор
