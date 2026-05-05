Най-красивите цветя за засаждане през май

Май се усеща като онзи повратен момент, когато лятото започва да наднича зад ъгъла. Официално е пролет, слънцето най-накрая грее дълги часове, температурите започват да се покачват и опрашителите се захващат за работа. Май е онзи сладък месец през пролетта, когато градината започва да преминава в летен режим и е идеалното време да започнете да засаждате цветя за сезон, изпълнен с цвят и аромат.

Как да защитите растенията си при плевене

С изчезването на сланата, затоплянето на почвата и по-светлите дни, цветята имат всичко необходимо, за да цъфтят. И ако завиждате на онези просторни английски градини или диви цветя, растящи на перголи, но нямате място за това, не се притеснявайте. Можете да отглеждате зашеметяващи цветове и в контейнери. Независимо дали работите със саксии или повдигнати градински лехи, засаждането в контейнери е напълно съвместимо с прекрасни цветни градини. То може да внесе цвят във вашия заден двор, балкон, тераса, веранда или преден двор, независимо колко малък или голям е той.

Ключът е да изберете вида цветя, които могат да растат здрави и щастливи в контейнери, а има тонове. Всъщност, засаждането в контейнери ви позволява да отглеждате цветя с различни изисквания към слънцето и почвата. Например, поставете контейнер, пълен с петунии, в слънчев ъгъл на двора си, а бегонии - на сенчесто място. Можете също така да напълните всяка отделна саксия или контейнер с различна почвена смес, за да се адаптирате към нуждите на всяко растение. Това също ви позволява да поддържате почвата на различни нива на влажност. По този начин можете да поддържате слънчогледите щастливи и поливани веднъж седмично, до лавандуловите растения, които поливате само на всеки две седмици.

Още: Истински еликсир: Как да направите тор за доматите от лучени обелки

Петунии

Петуниите (Petunia) са едни от популярните цъфтящи едногодишни растения, които можете да засадите през май за зашеметяващ цъфтеж чак до падането на температурите и настъпването на слана. Това са наистина лесни за отглеждане цветя и се развиват чудесно в контейнери, поставени на пълно слънце. Веднага щом настъпи май, закупете малки растения петунии от магазина за градинарство и ги прехвърлете в контейнери.

Гераниуми

Мушкатите (Pelargonium x hortorum) не само понасят отглеждането в саксии и контейнери, но и виреят в тази среда. За да отглеждате мушкато на открито, не забравяйте да го засадите в саксиите и кашпите през май. По този начин то ще се почувства комфортно точно навреме, за да цъфти и да ви дари с пъстри цветове до есента. За целта можете да си купите растения мушкато и да ги пресадите в контейнер, пълен с добре дренирана почва, поставен на пряка слънчева светлина.

Още: Как да напръскате доматите с чай от коприва за богата реколта

Невенчета

Друг вариант за саксийни цъфтящи растения са невените (Tagetes). Тук внимавайте с какъв вид невен работите. Някои видове, като африканските невени (Tagetes erecta), са особено големи и следователно изискват по-дълбоки саксии и по-дълго време за отглеждане. Ако засаждате през май, можете да се съсредоточите върху по-малки видове, които не се нуждаят от толкова време, за да достигнат пълния си зрял размер и могат да започнат да цъфтят навреме. Например, май е идеалното време за засаждане на френски невени (Tagetes patula) или червенолистни невени (Tagetes tenuifolia), които са по-малки и могат да се засаждат между пролетта и лятото. И тук изберете пълно слънце.

Бегонии

Бегониите (Begonia) са друг вид цвете, което обича да расте в контейнери. Идеалното време за засаждане на бегонии е в по-топлата част на пролетта, когато температурите на почвата постоянно достигат 60 градуса по Фаренхайт. В зависимост от това къде се намирате в Съединените щати, това може да се случи още през май. Ако живеете в по-хладен район, следете температурите на почвата и изчакайте до началото на юни, ако е необходимо. Въпреки че харесват топлината, тези растения не обичат пряка слънчева светлина. Затова поставете контейнера на сенчесто място, където ще получават само непряка слънчева светлина или сутрешна светлина.

Още: Компактният сорт циния, който е чудесно почвопокривно растение

Цинии

Циниите (Zinnia elegans) са зашеметяващи цветя, пълни с цвят, пластове и обем. Те не са особено ароматни, което ги прави добър вариант за градинари, чувствителни към силни миризми. Можете да ги отглеждате от семена, ако започнете през май, което би трябвало да доведе до цъфтеж през лятото. Тези красавици могат да растат в контейнери, но се нуждаят от малко пространство. За големи сортове използвайте контейнери с дълбочина поне 30 см. Ако можете да намерите джуджести сортове (като Zinnia elegans 'Thumbelina'), можете да използвате малко по-плитки (20 до 30 см).

Слънчогледи

Ако ви харесва идеята да засаждате цветя от семена, друг фантастичен вариант за майско шиене са слънчогледите (Helianthus annuus). Поради размера си, слънчогледите могат да бъдат малко плашещи, но всъщност са много лесни за отглеждане. Засадете ги в саксии или контейнери с дълбочина от 30 до 45 см на светло и слънчево място. Всеки слънчоглед цъфти за 11 до 18 седмици, след което би трябвало да живее 2 до 3 седмици. Следователно, можете да разсрочите засяването с няколко седмици, за да сте сигурни, че ще имате изобилие от здрави цветя през цялото лято.

Още: Най-ефективният начин да държите охлювите далеч от градината си

Космос

Космосът (Cosmos bipinnatus) често се засажда директно в земята, особено за перфектни вилни градини и задни дворове в стил ливада. Но тези малки цветя всъщност са доста адаптивни и могат да растат и в контейнери. Тук търсете контейнери с дълбочина между 20 и 38 см (по-къси за малки сортове, по-дълбоки за по-високи). Космосът може да се отглежда от семена или от малки разсади, след като отмине последната слана.

Сладък Алисум

Сладкият алисум (Lobularia maritima) е известен с многото си мънички цветчета, които добавят яркост и чар към градината. Те често се използват като причудливи почвопокривни растения за дворове , но са идеални и за отглеждане в контейнери. Те растат гъсто от цветове и преливат грациозно по краищата на контейнера. Можете да засадите тези цветя през май от семена, като в идеалния случай поставите контейнера в слънчев ъгъл на двора или терасата си. Въпреки че обичат слънцето, те не обичат топлината, така че лятното отглеждане е най-подходящо за северните щати.

Още: Как да наторите божури и да удължите красивия им цъфтеж

Лавандула

Май е и идеалното време да привлечете повече опрашители в градината си, като отглеждате лавандула (Lavandula angustifolia). И макар че често се смята за билка, тя несъмнено е и цвете. В идеалния случай това ароматно растение трябва да се засади през пролетта, след като сланата е отминала. Обикновено това прави май чудесен избор, въпреки че зависи от точния климат на вашия район. Освен това, засаждането на лавандула в саксия, вместо в земята, е чудесен начин да поддържате растението щастливо, като следите нивата на влага и избягвате преполиване.