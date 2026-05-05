Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп не спира да ръси "бисери": Зеленски губел, очаквал петролът да е 250 долара за барел, обаче не е (ВИДЕО)

05 май 2026, 13:10 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп не спира да ръси "бисери": Зеленски губел, очаквал петролът да е 250 долара за барел, обаче не е (ВИДЕО)

"Първо на първо, имаме страхотни дронове и антидрон системи. Така че ги предложихме". Това заяви американският президент Доналд Тръмп в телевизионно интервю, в отговор на въпрос дали се чувства по-добре по отношение на украинския президент Володимир Зеленски. Водещият похвали Зеленски, защото помогнал с дронове и антидрон системи на ОАЕ - ОЩЕ: За Тръмп, който няма нужда от Украйна: Ирански FPV дрон спокойно "се разходи" и удари военна база на САЩ (ВИДЕО)

"Зеленски е тарикат и ние искаме да постигнем споразумение. И, знаете, те губят територия, но това е на голяма цена за Русия и за тях. А аз харесвам Зеленски. Винаги съм се разбирал с него, освен в един момент в Белия дом, който според мен той беше малко агресивен", продължи Тръмп. Само че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) изрично публикува пространен анализ, на база геолокализирани кадри, че през месец април, 2026 година, Русия не само не е напреднала в Украйна, ами е загубила вече завладяна украинска земя – ОЩЕ:

Цената на петрола

Отделно, Тръмп изръси и друго – че сега САЩ изпомпвали повече петрол от Саудитска Арабия и Русия взети заедно. И обясни как си мислел, че ако започне война с Иран, петролът щял да удари цена от 200 – 250 долара за барел. Сега обаче бил 100 – 102 долара за барел (визира американския лек суров петрол), значи един вид всичко било наред, защото хората така и така намирали начин да заобиколят Ормузкия проток, тръгвали към Тексас (да си купят петрол) – ОЩЕ: Нов рязък завой в цената на петрола

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп цена на петрола Володимир Зеленски война Украйна окупирани територии
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес