Тръмп не спира да ръси "бисери": Зеленски губел, очаквал петролът да е 250 долара за барел, обаче не е (ВИДЕО)

"Първо на първо, имаме страхотни дронове и антидрон системи. Така че ги предложихме". Това заяви американският президент Доналд Тръмп в телевизионно интервю, в отговор на въпрос дали се чувства по-добре по отношение на украинския президент Володимир Зеленски. Водещият похвали Зеленски, защото помогнал с дронове и антидрон системи на ОАЕ - ОЩЕ: За Тръмп, който няма нужда от Украйна: Ирански FPV дрон спокойно "се разходи" и удари военна база на САЩ (ВИДЕО)
"Зеленски е тарикат и ние искаме да постигнем споразумение. И, знаете, те губят територия, но това е на голяма цена за Русия и за тях. А аз харесвам Зеленски. Винаги съм се разбирал с него, освен в един момент в Белия дом, който според мен той беше малко агресивен", продължи Тръмп. Само че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) изрично публикува пространен анализ, на база геолокализирани кадри, че през месец април, 2026 година, Русия не само не е напреднала в Украйна, ами е загубила вече завладяна украинска земя – ОЩЕ:
Trump:
Zelensky is a tricky guy, and we want to get a settlement. And, you know, they are losing territory, but it’s at a big cost to Russia and to them. And I like Zelensky.
I've always sort of gotten along with him, other than the one moment in the White House, which I…
Цената на петрола
Отделно, Тръмп изръси и друго – че сега САЩ изпомпвали повече петрол от Саудитска Арабия и Русия взети заедно. И обясни как си мислел, че ако започне война с Иран, петролът щял да удари цена от 200 – 250 долара за барел. Сега обаче бил 100 – 102 долара за барел (визира американския лек суров петрол), значи един вид всичко било наред, защото хората така и така намирали начин да заобиколят Ормузкия проток, тръгвали към Тексас (да си купят петрол) – ОЩЕ: Нов рязък завой в цената на петрола
When I first did this, I thought maybe the market would go down 20% or 25%, and I was okay with that because I knew it would come back up.
And I thought oil could hit $200, $250. Well, oil’s at $100, $102. pic.twitter.com/UT2KJi7bfs