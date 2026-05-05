Как да напръскате доматите с чай от коприва за богата реколта

Чували сте за превръщането на лимони в лимонада, но какво ще кажете за превръщането на коприва (Urtica dioica) в чай ​​от коприва за растенията? Този често мразен плевел, който наистина дразни кожата на нещастните градинари с часове или дори дни след контакт, може да се превърне в напълно безплатен, „ направи си сам“ чай за тор, който подхранва вашата градина . Той е особено полезен за домати, които жадуват за много от хранителните вещества, които чаят от коприва осигурява. Просто ферментирате листата и стъблата на копривата във вода, разреждате получената настойка с още вода и я напръсквате върху растенията си. Този органичен течен тор за домати не ви струва нищо повече от усилията, необходими за приготвянето му.

Край на листните въшки по овошките: прост трик спира мравките

Въпреки че изследователите все още не са проучили напълно ползите от чая от коприва за домати и други зеленчуци, има много анекдотични сведения, рекламиращи този безплатен, „направи си сам“ тор. Освен това, последните изследвания показват, че използването на компостни чайове – един от които е чаят от коприва – върху доматени растения може да подобри вкуса на плодовете. Воден екстракт от коприва също е доказано, че стимулира растежа на доматените растения.

Сложете картофени обелки в градината и ще забравите за охлювите

Защо този плевел, който можете да използвате за поливане на градината си – и между другото, за отглеждане – е толкова полезен? Копривата е богата на азот, особено в стъблата и листата. Докато твърде много азот ще насърчи образуването на листа над цъфтежа и плододаването при доматите, твърде малкото количество води до пожълтяване на листата. Копривата е богата и на други хранителни вещества. Калцият помага на доматите да се борят с гниенето на цветовете. Калият намалява вероятността от пожълтяване на плодовете и неправилно узряване. Магнезият гарантира, че листата остават зелени и здрави. Някои градинари използват коприва и за отблъскване на често срещани градински вредители, като акари и листни въшки.

Още: Компактният сорт циния, който е чудесно почвопокривно растение

Пръскането на доматите с чай от коприва осигурява незабавни хранителни вещества

Въпреки че можете да събирате коприва от ранна до късна пролет, отглеждането на леха в собствения ви двор гарантира безопасно и постоянно снабдяване. Законите за събиране на коприва варират в зависимост от местоположението, така че се консултирайте с местните общински власти, преди да берете коприва в дивата природа. Независимо къде берете тези капризни растения, носете ръкавици, здрава риза с дълъг ръкав, дълги панталони и затворени обувки.

Как да наторите божури и да удължите красивия им цъфтеж

За да започнете приготвянето на чай от коприва, напълнете рехаво 5-литрова кофа със стъбла и листа от коприва. Добавете достатъчно вода, за да потопите напълно копривата. Покрийте съда с мрежа, за да предпазите от вредители, и оставете чая да се накисне поне две седмици. Прецедете чая през голяма цедка в нова кофа или контейнер и изхвърлете използваната коприва върху купчината компост. Това е вашият основен тор; трябва да го разредите с вода, за да го използвате. Можете или да полеете почвата под доматите си с чая от коприва, или да подхраните растенията си листно.

Още: Най-ефективният начин да държите охлювите далеч от градината си

За листно подхранване на доматени растения, напълнете бутилка с пулверизатор до ⁹⁄₁₀ с обикновена вода и след това добавете чай от коприва, за да запълните останалите ⅒ или около това. Настройте бутилката на фина мъгла за целенасочено приложение, което помага на хранителните вещества да достигнат по-ефективно до листата. Пръскайте горната и долната страна на листата на домата, докато те се овлажнят с чай. За да увеличите ползите от чая от коприва, ще искате да мулчирате около доматените си растения със слой органична материя, включително всички останали листа и стъбла от коприва. Прясна коприва осигурява азот, докато кафяви материали, като слама или сухи листа, добавят въглерод.