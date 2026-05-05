Най-ефективният начин да държите охлювите далеч от градината си

Охлювите са едни от най-лошите градински вредители. Те не само ядат вашите цветя, плодове и зеленчуци, но и оставят след себе си гадни, лигави следи. И ако сте се сблъсквали с тези пълзящи вредители, вероятно сте чували за използването на цитрусови плодове като лимони, за да ги държите настрана. Този популярен градински мит за отблъскване на охлюви обаче не е верен . Лимоните и другите цитрусови плодове привличат охлюви и единственият възможен начин да ги използвате, за да се отървете от тези вредители, е като стръв.

Така че, най-добре е да намерите други начини да използвате лимони у дома. Ако охлювите причиняват хаос в градината ви, използвайте гранули против охлюви с железен фосфат, за да контролирате нашествието. Тези гранули са екологични, но са далеч по-ефективни от цитрусовите плодове. Те действат, като нарушават калциевия метаболизъм на охлювите и в крайна сметка разрушават храносмилателната им система. Може да отнеме няколко дни, докато гранулите против охлюви на базата на железен фосфат убият охлювите, но те спират да ядат растенията веднага.

Използване на пелети от железен фосфат и други методи за убиване на охлюви

За да използвате пелети железен фосфат за унищожаване на охлюви, разпръснете ги пестеливо върху голяма площ. Не ги трупайте на земята и не ги подреждайте като бариери около цветни или зеленчукови лехи. За най-добри резултати, нанесете пелетите равномерно и следвайте инструкциите на производителя. Най-важното е да не използвате повече от препоръчителното количество, тъй като това няма да ви даде по-добри резултати. След това просто сменете пелетите, когато бъдат изядени или ако бъдат отмити след силен дъжд.

Как да се отървете бързо и ефективно от охлювите в градината?

Гранулите железен фосфат обикновено могат да се използват при всякакви метеорологични условия през топлите месеци на годината. Най-добре е да разпръсквате гранулите рано сутрин или късно вечер – охлювите са най-активни през нощта, така че това време значително увеличава ефективността на гранулите. Също така е добра идея да намокрите мястото, преди да разпръснете гранулите.

Можете да постигнете още по-добри резултати, като използвате други органични методи за борба с охлювите, заедно с пелети от железен фосфат.

Те са лесно достъпни и могат да се поливат в почвата, откъдето те проникват в телата на охлювите, заразявайки и убивайки вредителите. Ако обаче искате нещо по-домашно приготвено, можете да поставите капани с бира или мая. Освен това можете да берете охлювите на ръка и да ги удавите в сапунена вода.