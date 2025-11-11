Култури и цветя за засаждане след пълнолуние

Въздействието на слънчевите лъчи върху растежа на растенията е научно и експериментално потвърдено многократно. Всъщност растенията се нуждаят от слънчева светлина, за да оцелеят, тъй като използват процеса на фотосинтеза, за да я превърнат в енергия. А причината Луната да се вижда на небето е, че тя отразява част от слънчевата светлина, така че може ли количеството лунна светлина да повлияе и на способността на растението да расте?

Е, научно проучване, публикувано в Agronomy, установи, че няма съществена промяна в растежа на растенията въз основа на фазите на Луната. Въпреки това, хората засаждат според луната по целия свят от стотици години, като практиката се появява в римските писания, традициите на индианците и Алманаха на старите фермери благодарение на основателя на Съединените щати Бенджамин Франклин.

И днес все още има градинари, които се кълнат в тази практика за повишен добив и растеж. Поради това може би си струва да изпробвате тази вековна техника, за да видите дали може да работи за вас. Освен това много хора вярват, че фазите на луната могат да окажат влияние върху психичното здраве, така че следенето на лунния цикъл в градинарството ви може да помогне и на настроението ви.

И така, какво означава да градинарствате по луната, след като тя достигне своя пик? Според „Алманах на стария фермер“, след пълнолуние трябва да засадите зеленчуци, които растат под земята, като картофи или моркови, както и многогодишни или двугодишни цветя и цъфтящи луковици.

Защо и как да засаждаме след пълнолуние

Теорията зад засаждането на тези специфични сортове, когато луната намалява – след пълнолуние и преди новолуние – е, че липсата на лунна светлина ще насърчи по-голям подземен растеж. Това означава, че би било от полза за култури като лук, които формират плодовете си под почвата, както и за луковици и многогодишни растения, които разчитат на силни корени, за да оцелеят.

Независимо дали това дългогодишно вярване е научно доказано, може да е добро упражнение, което да изпробвате в градината си, за да осъзнаете по-добре луната и да оцените течението на времето, докато растенията ви растат.

За да изпробвате този метод сами, просто трябва да следите лунния календар и да подготвите правилните растения за правилните периоди от време. След пълнолуние, когато то започне да намалява ден след ден, можете да засадите всичко - от грудки, като ямс и репички, до лук, чесън и дори цвекло - които са чудесни за отглеждане, ако сте мързелив градинар или нямате много опит.

Или, ако предпочитате цветни лехи пред зеленчукови градини, можете да опитате този трик, като засадите луковиците на лалета, нарциси, зюмбюли или лилии. За да извлечете максимума от тестването на тази теория сами, е добре да засадите скоро след пълнолунието, за да може градината ви да се възползва максимално от периода на намаляваща луна и да видите тези предполагаеми ползи сами.