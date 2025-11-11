За руския петрол идват черни времена: На индийския фронт стана тихо, и Китай се пази

"Митата за Индия бяха вдигнати заради покупките на руски петрол. Индия спря да купува, ограничи много руския петрол. Така че да, ще намалим митата (за Индия)". Думите са на американския президент Доналд Тръмп след поредната му среща с журналисти на събитие в Белия дом.
Според данни на Kpler, пет от най-големите индийски рафинерии не са резервирали нито едно карго с руски петрол за декември, 2025 година. Въпросните предприятия представляват 2/3 от вноса на руски петрол в Индия досега. Обикновено до 10-то число се финализират сделките за петрол за следващия месец, сега обаче "на индийския фронт е тихо".
Още: Украински дронове навестиха руската петролна рафинерия в Орск за пореден път (ВИДЕО)
По информация на Bloomberg, от индийските рафинерии само Indian Oil Corp и Naraya Energy са купили символични количества руски суров петрол.
Without India’s shoulder to lean on: Russia left without oil orders for December— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025
Five of India’s largest refineries — which account for two-thirds of the country’s imports of Russian oil — have not placed a single order for December, Bloomberg reports. Normally, deals for the… pic.twitter.com/3q0MYCCzj8
И още – Reuters съобщава на база информация от свои източници, че китайската рафинерия Yanchang Petroleum също е решила да се откаже от тръговете за руски петрол за периода декември 2025 – февруари 2026 година. Досега предприятието купуваше обикновено по един танкер руски петрол месечно. Китай помага на Русия във войната в Украйна, но определено се опитва да не го прави показно.
Още: От ЕК обясниха какво ще се случи с държавите, засегнати от санкциите срещу "Лукойл“