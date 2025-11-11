Любопитно:

За руския петрол идват черни времена: На индийския фронт стана тихо, и Китай се пази

11 ноември 2025, 13:51 часа 239 прочитания 0 коментара
За руския петрол идват черни времена: На индийския фронт стана тихо, и Китай се пази

"Митата за Индия бяха вдигнати заради покупките на руски петрол. Индия спря да купува, ограничи много руския петрол. Така че да, ще намалим митата (за Индия)". Думите са на американския президент Доналд Тръмп след поредната му среща с журналисти на събитие в Белия дом.

Според данни на Kpler, пет от най-големите индийски рафинерии не са резервирали нито едно карго с руски петрол за декември, 2025 година. Въпросните предприятия представляват 2/3 от вноса на руски петрол в Индия досега. Обикновено до 10-то число се финализират сделките за петрол за следващия месец, сега обаче "на индийския фронт е тихо".

Още: Украински дронове навестиха руската петролна рафинерия в Орск за пореден път (ВИДЕО)

По информация на Bloomberg, от индийските рафинерии само Indian Oil Corp и Naraya Energy са купили символични количества руски суров петрол.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И още – Reuters съобщава на база информация от свои източници, че китайската рафинерия Yanchang Petroleum също е решила да се откаже от тръговете за руски петрол за периода декември 2025 – февруари 2026 година. Досега предприятието купуваше обикновено по един танкер руски петрол месечно. Китай помага на Русия във войната в Украйна, но определено се опитва да не го прави показно.

Още: От ЕК обясниха какво ще се случи с държавите, засегнати от санкциите срещу "Лукойл“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Индия Китай петролна рафинерия война Украйна санкции Русия руски петрол мита Тръмп
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес