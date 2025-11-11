Украинската хазна може да се изпразни до пролетта: ЕС членките ще трябва да бръкнат в собствените си

Украинската хазна може да се изпразни до пролетта заради безизходицата около замразените руски активи, чието използване като обезпечение за заем за Украйна е блокирано от Белгия, Словакия и Унгария. Европейската комисия търси други канали за финансова подкрепа за Киев. Един от вариантите евентуално може да дойде от Норвегия - иономисти и политици се надяват, че Осло, разчитайки на огромния си суверенен фонд, ще предостави гаранции за заема за репарации. Но според информиран източник шансовете това да се случи са малки, съобщи Politico.

Списъкът с опции е предназначен да напомни на столиците на ЕС, че ще трябва да бръкнат в собствената си хазна, за да подкрепят Украйна, ако заемът за репарации не бъде отпуснат - непривлекателна перспектива за страни, чиито икономики все още се възстановяват от тежката пандемия, пише изданието.

Европейската комисия също така членките на ЕС да използват неотдавнашната инициатива SAFE на стойност 150 милиарда евро за обществени поръчки в областта на отбраната, за да осигурят повече оръжия за украинските войски.

Следващата среща на лидерите на ЕС е насрочена за средата на декември. Същият източник обаче заяви, че тогава ще е твърде късно. Дори и да се постигне споразумение за заема за репарации, ще са необходими месеци, за да се прокарат някои аспекти от споразумението през парламентите. Забавянията на ниво ЕС се отразяват негативно и на международното финансиране на Украйна от МВФ. МВФ ще предостави средства на Киев само след като е уверен във финансовото благополучие на страната, а заемът за репарации е ключов за постигане на положителен резултат.

Украйна се нуждае спешно от около 60 млрд. долара

