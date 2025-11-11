Растения, които можете да размножавате чрез резници през зимата

Зимното градинарство обикновено включва поддържане на двора подреден и подрязване на всички спящи растения. Тези по-студени месеци обаче всъщност са идеално време за размножаване на определени храсти и дървета. Вместо да слагате резниците си в компоста, може да искате да запазите няколко силни клона, от които да направите нови растения. За разлика от по-топлите сезони, където резниците обикновено се вземат от мека или полузряла дървесина, зимата е време за размножаване на твърда дървесина. Резниците за размножаване на твърда дървесина се вземат от издънки, които са израснали през предходното лято.

Не можете да размножавате всички растения с резници , особено през зимата. Но има много дървесни храсти и дървета, които се размножават добре от резници от широколистни дървета, като например вейгела, боровинки и върба. Когато вземате резници от широколистни растения, трябва да се уверите, че избирате здрави, без болести стъбла. Не си правете труда да се опитвате да размножавате повредените - тези стъбла трябва да отидат директно в компоста. Когато вземате резници от широколистни дървета, отрежете дължина от около четири до шест възела. Можете да засадите някои резници в контейнери или лехи веднага, докато други трябва да се съхраняват до пролетта.

Грозде

Ако имате лоза (Vitis vinifera) в градината си, можете да вземете резници по време на зимния ѝ период на покой. Вземете резници от издънката от предходната година на дърво, което е на около една година. Уверете се, че резникът има поне три пъпки, но не повече от седем. Отрежете парчета с дължина около 35 до 40 см и след това ги съхранявайте в хладилник, преди да ги засадите, когато времето се затопли. Използвайте дървени стърготини, торфен мъх или дървени стърготини, за да съхранявате резниците си, като се уверите, че са влажни.

Рози

Можете да размножавате рози (Rosa spp.) през цялата година с резници от мека, полутвърда и твърда дървесина. Тъй като има много различни сортове и разновидности на рози, може да е добре да проучите предварително вида, който имате, за да се уверите, че е подходящ за зимно размножаване. Ако е подходящ, вземете резник с дължина около 15 сантиметра в началото на зимата. След това го заровете в почва в градинска леха или саксия, като се уверите, че само една четвърт от резника е над почвата.

Смокини

Можете да размножите смокиново дърво (Ficus carica) от резник от широколистна дървесина през зимата. Най-добре е да вземете резника преди или след заплахата от слана, но винаги се уверете, че листата са опадали и дървото е в покой. Вземете резници с дължина около 30 см от върха на клона. Всеки резник трябва да има поне четири възела. След това трябва да съхранявате резниците от широколистна смокиня, като ги увиете в леко влажен вестник, преди да ги поставите в хладилника. В началото на март или април можете да ги забодете във влажна почва за саксии.

Хортензия

За по-красиви цветове на хортензия (hydrangea spp.), с които да изпълните градината си, вземете резници от тях през ноември или декември. Вземете резник с дължина около 12 до 15 сантиметра от клон, който не е цъфтял тази година. След това отстранете долните листа и потопете долната част в хормон за вкореняване. Може да искате да отрежете и по-големите листа. Поставете резниците в песъчлива почвена смес или вермикулит и ги поставете на защитено място, като например мазето. Следете ги през зимата и ги поливайте, за да не изсъхнат.