Отглеждайте това растение на закрито за зашеметяващи червени цветове през зимата

Въпреки че ярките цветя обикновено се свързват с пролетните или летните градини на открито, все още можете да постигнете красиви цъфтежи през зимата на закрито - стига да изберете правилното стайно растение.

Има едно такова растение, тревисто вечнозелено многогодишно растение, което произвежда червени, розови, оранжеви или бели цветове през цялата година, включително през зимата.

Въпросното растение? Anthurium andreanum, известен още като антуриум, фламинго цвете или фламинго лилия.

Като стайно растение, те ще виреят във всяка стая, която се поддържа над 18 градуса по Целзий с нива на влажност над 50 процента. Въпреки че антуриумите се считат за стайни растения, изискващи висока поддръжка, сигурни сме, че ще си помислите, че зашеметяващите им цветове си заслужават усилията. Освен това, восъчните им листа с форма на сърце добавят тропически вибрации към всяко пространство - нещо, което е много необходимо в разгара на зимата.

Как да отглеждаме антуриум на закрито за червени зимни цветя

Намирането на перфектното растение за вашия стил може да бъде трудно, но антуриумите са чудесни за всеки, който иска да добави цвят към пространството си. Такава яркост е особено необходима през зимните месеци, когато по-малко слънчева светлина, липсата на зелени растения и снегът или дъждът на открито правят всичко да изглежда сиво. След като занесете антуриума си у дома, проверете саксията му. Ако е засаден във временна среда, пресадете го в добре дренирана почва, покрита с мъх, за да поддържа топлина и влага. Антуриумите ще понасят песъчлива, киселинна и глинеста почва, но не ценят прекалено сухи условия. През зимата поливайте антуриума си веднъж седмично, като увеличавате до два пъти седмично с затоплянето на времето.

Антуриумите изискват повече внимание от много други стайни растения, особено ако искате те да цъфтят. Овладяването на правилното количество слънчева светлина е ключът към насърчаване на цъфтежа на вашето растение през зимата - или по всяко време. Поставете стайното растение на място, което получава ярка, индиректна светлина, като например прозорец с южно или западно изложение.

Ако листата на вашия антуриум започнат да се извиват или да изглеждат кафяви, хрупкави или обгорели, растението може да получава твърде много пряка слънчева светлина. Преместете го на ново, по-малко опасно място. Други начини за предизвикване на зимен цъфтеж на стайни антуриуми включват подхранване с тор с високо съдържание на фосфор и редовно отстраняване на оцветяващите листа.

Неща, които трябва да имате предвид, когато отглеждате антуриум на закрито

Антуриумите могат да бъдат чудесно допълнение към всяка стая, особено за градинари, които копнеят за ярък блясък на цветовете през зимата. Те обаче не са без недостатъци. Фламингото е зашеметяващо растение, за което собствениците на домашни любимци трябва да внимават по причини, извън изискванията за грижа. Всички антуриуми са отровни при поглъщане - въпреки че рискът от токсините, породени от токсините на растението, кристалите калциев оксалат, е нисък. Те все още са отлични - и много красиви - стайни растения за студения сезон, ако вземете подходящи предпазни мерки.

Ако в дома ви живеят деца или домашни любимци, помислете за отглеждането на антуриуми или дръжте растенията далеч от тях. Отглеждането на растението във висяща кошница или високо на стена или рафт за книги може да бъде добро решение и ви позволява да се възхищавате по-добре на цветовете през цялата зима. Дори и да не сте яли растението, то все пак може да ви разцъфне.

Подобно на друг червеноцъфтящ коледен фаворит - коледната звезда, хората с чувствителна кожа трябва да избягват директно докосване на корените, стъблата, листата и цветовете на антуриума. Контактът с бистрия сок на растението може да раздразни кожата. Носете ръкавици, когато пресаждате растението си и когато отрязвате мъртвите цветове, за да насърчите повече зимен цъфтеж.