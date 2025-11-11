Любопитно:

След дълга пауза: Зидан обяви кога ще се завърне към треньорството

11 ноември 2025, 13:24 часа
След дълга пауза: Зидан обяви кога ще се завърне към треньорството

Легендарният Зинедин Зидан обяви, че "много скоро" ще се завърне към треньорството във футбола. Френската икона напусна Реал Мадрид след края на сезон 2020/21 и вече повече от четири години е извън професията, въпреки че е сред най-успешните треньори в последното десетилетие. Зизу е първият и единствен треньор във футбола, който успява да спечели три поредни трофея в Шампионска лига - и трите с отбора на Реал Мадрид.

Зидан ще се завърне към футбола "много скоро"

Попитан кога ще поеме нов отбор, Зидан заяви: "Ще се случи скоро, много скоро". В последните години Зизу бе свързван с Манчестър Юнайтед, Пари Сен Жермен и Реал Мадрид на клубно ниво, но сега се смята, че най-вероятната следваща дестинация на французина е националният отбор по футбол на Франция. Предполага се, че това ще се случи след Мондиал 2026, който ще бъде последен турнир за Дидие Дешан начело на "петлите".

Зинедин Зидан

Всъщност Зидан е бил треньор единствено в Реал Мадрид, като започна във втория отбор на "белия балет" през 2014-а, а две години по-късно получи поста в мъжкия тим. Зизу напусна Реал през 2018, но се завърна през 2019. 53-годишният специалист е считан за един от най-великите футболисти на всички времена, като спечели "Златната топка" през 1998 г., когато успя да изведе Франция до световната титла като футболист.

Франция е сред най-силно представящите се нации в последните години, като спечели световната титла през 2018 г. и игра на финал през 2022 г., но отстъпи на Аржентина. По всяка вероятност Зидан мечтае да вдигне световната титла с Франция и като селекционер на "петлите".

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
