Управляващите не смятат да отстъпват за бюджета, за синдикатите той е "щадящо натоварващ"

ГЕРБ няма да прави отстъпки по Бюджет 2026 въпреки критиките на работодателските организации, а синдикатите изразиха принципна подкрепа за финансовата рамка. Това стана ясно след среща в централата на партията, на която присъстваха лидерите на двете най-големи профсъюзни организации – КНСБ и "Подкрепа". "Смятаме, че този бюджет е възможен и балансиран. Той щадящо разпределя тежестта както върху бизнеса, така и върху хората, за да осигури нужните средства за основните разходи", коментира Пламен Димитров от КНСБ.

Синдикатите изразиха резерви единствено по отношение на заплатите в държавната администрация, където част от служителите ще получат "само 5% увеличение" – значително по-малко от други групи. Още: С 200 млн. евро по-малко по ПВУ: властта се хвали, че сме "без грешки" по друга линия

"Откъде ще дойдат парите?"

"Откъде да се намерят парите е сакралният въпрос. Този 1,5 млрд. евро, който ще дойде от увеличението на пенсионната вноска и данъка върху дивидентите, е добре премерен и балансиран подход", добави Димитров.

Пълно несъгласие с проекта има от страна на бизнеса, който настоява за съкращаване на публичните разходи, вместо за нови тежести върху предприятията. Представители на работодателските организации не участваха в срещата. Те разговаряха с Бойко Борисов и ГЕРБ още в края на миналата седмица, но не постигнаха споразумение.

Заместник-председателят на ГЕРБ Деница Сачева коментира, че именно работодателите са предлагали увеличение на ДДС – идея, която преди години беше лансирана и от бившия финансов министър от ГЕРБ, санкциониран за корупция по закона "Магнитски", Владислав Горанов като "временна мярка". Сачева отхвърли този вариант с аргумента, че "повишаването на ДДС би натоварило всички български граждани". Още: Желязков уверен, че ще убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро

Позицията на работодателите

Работодателските организации атакуваха проекта за Бюджет 2026 заради увеличаването на данъците, нарастващия държавен дълг и липсата на административна реформа.

"Случва се точно обратното – обществото получава бюджет на статуквото, без перспективни реформи и с пряко ощетяване на хората от реалния сектор, които са над три четвърти от всички работещи", се посочва в позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели.