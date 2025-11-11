Търсят оцелели след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

В Южна Корея издирват четирима работници, затиснати под срутила се котелна кула в топлоелектрическа централа в югоизточния град Улсан. Други две кули се наложи да бъдат разрушени напълно, за да се гарантира безопасността на спасителните екипи. Около 70 спасители ще бъдат мобилизирани днес, за да продължи спасителната акция, която беше прекъсната в неделя поради опасения, че съседните две кули над рухналата конструкция също може да паднат, съобщиха противопожарните сили. Кули номер 4 и 6 бяха взривени по обяд местно време, за да се осигури безопасен достъп на спасителите, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Кула номер 5 се срути миналия четвъртък, като затрупа седем работници. Тленните останки на трима бяха намерени, а двама бяха локализирани, въпреки че се предполага, че вече са загинали. Още двама работници остават в неизвестност.

Към момента на срутването си Кула №5 предстояло да бъде разрушена, след като през 2021 г. изтекъл 40-годишният ѝ експлоатационен период, отбелязва Йонхап.

