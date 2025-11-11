Никога НЕ изхвърляйте умиращо растение в кошчето

Независимо дали сте сериен убиец на растения или просто се сблъсквате с една тъжна смокиня, която се е разстроила, когато сте я преместили, умиращите растения никога не са приятно нещо. Може да се изкушите да хвърлите умиращото си растение в кошчето. Вината, когато го погледнете, може да бъде доста непоносима, нали?! Но вместо да правите това, можете да ги използвате по различни начини. Ако сте „зелен палец“, можете да дадете нов живот на умиращите си стайни растения , като ги размножите. Отрежете листата и стъблата, които все още изглеждат здрави, и ги поставете във вода или почва. След това стискайте палци да се появят нови пъпки и корени.

Размножаването обаче не е единственото нещо, което можете да правите с умиращите растения. Ако сте се заклели да се откажете от молитвените растения, защото сте убили едно за десети път, срещата с нови бебета молитвени растения може да ви се стори обезсърчителна. Вместо това можете да експериментирате и да създадете листно изкуство или да ги използвате, за да помогнете на по-здравите си растения да процъфтяват, като ги превърнете в мулч или компост.

Направете листно изкуство с мъртви стайни растения

Ако се чувствате особено креативни, създаването на листни картини с вашите умиращи растения е чудесен начин да прекарате релаксиращ неделен следобед. Има няколко начина да се занимавате с изкуство с листа и всичко зависи от това как изглеждат листата ви (и предпочитаната от вас естетика). За листа, които изглеждат добре и не са изсъхнали и жълти, може да искате да ги притиснете и да ги рамкирате в стъкло. Можете да използвате тежки книги, за да притиснете листата, оставяйки ги между страниците за две до четири седмици, докато изсъхнат. След като изсъхнат, можете да ги поставите в рамка и да ги изложите в дома си.

За по-жълти или непривлекателни листа, можете да експериментирате с печат. Всичко, което трябва да направите, е да нарисувате листата и след това да ги притиснете върху платно. Можете да бъдете наистина креативни тук, като добавите различни листа върху платното и дори да направите ръчна рисунка, за да добавите детайли или изображения.

Използвайте мъртви стайни растения за мулч и компост

Мъртвите растения могат да бъдат чудесна съставка за вашия „Направи си сам“ мулч , но трябва да се уверите, че не са умрели от инфекция или болест, преди да ги използвате. Това може да създаде повече проблеми във вашата градина и вие искате да помогнете на растенията си, а не да им навредите. Вземете умиращото си растение и го огледайте за признаци на заболяване. Ако няма признаци, опитайте се да определите причината за смъртта, като помислите за какво е растението, неговия живот и общите му нужди от грижи. Някои растения, като например орхидеите, са известни с това, че са трудни за поддържане живи и могат да умрат без видима причина.

След като разберете, че мъртвото ви растение е безопасно за мулчиране, отрежете листата му и ги разпределете равномерно върху почвата на другите ви растения. Слой мулч с дебелина пет или три инча обикновено е най-подходящ, така че може да искате да смесите мъртвите листа на растенията с друг органичен материал, за да осигурите добро покритие на градината си. Когато мулчирате, не го трупайте до короната или ствола, тъй като това може да причини щети. Използвайки мъртвите си растения като мулч, можете да помогнете на другите си дървета и храсти да останат здрави. Като алтернатива, ако имате купчина компост, добавете мъртвите си стайни растения към сместа. Това е наистина лесен начин да се уверите, че скъпоценната ви зеленина не е отишла на вятъра. Просто се уверете, че първо сте отстранили цялата почва.