Как да повишите киселинността на почвата в градината ви

Много популярни ландшафтни и овощни видове, като боровинки, рододендрони и азалии, растат най-добре в умерено кисели почви. Това е така, защото ниското pH подобрява наличието на желязо, манган и други хранителни вещества. Ако искате да отглеждате онези цветни растения, които виреят в киселинната почва на градината, но почвен тест показва, че не можете, защото pH е твърде високо, може би търсите добавка, която може да реши проблема - нещо, което може да ви помогне да намалите pH на градинската си почва или с други думи, да увеличите киселинността на почвата. Тук могат да помогнат алуминиев сулфат и елементарна сяра.

И двата варианта са често срещани за повишаване на киселинността на почвата . Защо? Защото са широко достъпни и се използват специално за подкиселяване на почвите в домашните градини. Алуминиевият сулфат обаче е водещият. Той се разтваря за миг във водата. Това му позволява да понижи pH на градинската почва само за няколко дни. За разлика от него, елементарната сяра не бърза. Първо трябва да бъде окислена от почвените бактерии до сярна киселина, което не е незабавен процес.

Имайте предвид обаче, че същите свойства, които правят алуминиевия сулфат чудесен избор, т.е. бързо действие и висока разтворимост, също могат да причинят проблеми. Ако използвате твърде много, почвата ви може да стане прекалено киселинна, дори токсична, с оттичане, което може да достигне и замърси подпочвените води.

Как алуминиевият сулфат подкиселява почвата и защо тя става токсична

Когато сложите алуминиев сулфат в земята, той се разпада. Във влажни почви той освобождава алуминиеви и сулфатни йони, които след това се превръщат в алуминиев хидроксид и сярна киселина, понижавайки pH на почвата. Това е само едноетапна химическа реакция, която протича доста бързо. За разлика от това, сярата отнема време, тъй като трябва да премине през два етапа. Единият биологичен, а другият химичен. Но тук започва проблемът. Въпреки бързото си действие и високата разтворимост, количеството алуминиев сулфат, от което се нуждаете, е доста голямо, за да постигнете същите резултати като елементарната сяра.

Почти шест пъти повече, за да бъдем точни. И тук започват проблемите. Когато използвате алуминиев сулфат, за да понижите pH на почвата, той определено работи. Въпреки това, той едновременно с това добавя алуминий към почвата и при pH по-ниско от 5,5, той става разтворим във вода. Това увеличава неговата бионаличност за растенията, което потиска растежа на корените.

Ако излагането продължи, тези високи нива на алуминий могат да станат токсични и сериозно да навредят или дори да убият растенията. Също така, алуминият не е хранително вещество, от което растенията всъщност се нуждаят, но може да им попречи. Вземете например фосфора. Той е основно хранително вещество за растенията, но високите нива на алуминий могат да блокират усвояването му от корените.

Как безопасно да използвате алуминиев сулфат за повишаване на киселинността на почвата

Ако все пак решите да използвате алуминиев сулфат, трябва да действате с повишено внимание. Отнасяйте се към него като към прецизен инструмент, а не като към универсален подобрител на почвата, и както винаги, започнете с почвен тест. Есента често е най-доброто време от годината, за да започнете да тествате качеството на почвата си , но без значение кога го правите, тестът ще ви даде важна информация за pH на почвата и хранителните дефицити. Той също така ще ви помогне да решите колко алуминиев сулфат можете безопасно да използвате, преди да стане токсичен за вашите растения. Изцяло пропуснете алуминиевия сулфат върху почви, които вече имат pH близо до или под 5,5.