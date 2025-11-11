Любопитно:

Заради отправени смъртни заплаха срещу Ердоган: Задържаха популярен турски инфлуенсър

Популярният в Турция с политическите си коментари създател на съдържание Фуркан Бьолюкбашъ е бил задържан заради негова публикация в социалната мрежа "X", в която косвено отправя заплаха за убийство срещу турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава турската телевизия НТВ, цитирана от БТА.

В какво се изразява заплахата?

По данни на прокуратурата срещу Бьолюкбашъ е започнато служебно разследване за "отправяне на заплаха срещу президента", след като инфлуенсърът споделил публикация в "X" на друг потребител на платформата, който коментирал церемонията по отбелязването на годишнината от смъртта на създателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, отбелязвайки, че "затвърждава убеждението си, че с божията милост Ердоган и неговата партия ще бъдат победени" и на свой ред написал: "Краят на Мендерес беше причинен от неговата симпатия към кемализма. Надявам се сегашното мюсюлманско правителство да се стегне, преди да го застигне същата съдба".

Аднан Мендерес, министър-председател на Турция от 1950 до 1960 г. и емблематична фигура за турските консерватори, е съден и обесен една година след военния преврат през 1960 г. Според някои анализатори и историци обесването на Мендерес се смята за опит за връщане на Турция към светската политика.

След като публикацията на Бьолюкбашъ предизвикала остри реакции в социалната мрежа той я изтрил и споделил снимка на Ердоган по време на молитва, като към нея добавил следния текст: "Въпреки че понякога критикуваме от собствения си прозорец, когато има вероятност за опасност за нашия президент, ние го подкрепяме с кръвта и живота си и ако е необходимо, жертваме себе си, за да го защитим. Ние сме негови лоялни и смели мюсюлмански братя".

Днешното задържане на Бьолюкбашъ обаче не е първият случай, в който коментарите му предизвикват реакцията на властите, отбелязва НТВ. През 2017 г. негови коментари относно Ататюрк водят до завеждане на дело от страна на депутат от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). В хода на съдебния процес Бьолюкбашъ е осъден и прекарва година и шест месеца в затвора.

Виолета Иванова
