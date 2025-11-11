Любопитно:

"Цялата вселена" на Давид Миланов: Силен дебют с менторството на Мария Илиева (ВИДЕО)

На 11.11. точно в 11:11 ч. излезе видеото към дебютния сингъл на Давид Миланов "Цялата вселена". Давид се впуска в музикалното приключение на живота си, като сам е автор на първата си песен - нещо, с което малцина млади певци имат смелостта да се захванат. Най-силна подкрепа получава от Мария Илиева - негов треньор и ментор в музикалното предаване, в което той стига до финал. Именно тя е продуцент на "Цялата вселена". Аранжиментът и продукцията са дело на Денис Попстоев, чието име стои зад някои от най-големите хитове в съвременната българска музика.

Режисьорът на видеото Ники Котич създава цветна есенна приказка, която улавя последните топли слънчеви лъчи и отвръща на мрака с любов и светлина. Екранна партньорка на Давид е актрисата Свилена Николова.

"Написах "Цялата вселена" като израз на обич и благодарност към всички, които са до мен и ме подкрепят", споделя Давид. "Исках чрез нея всеки да може да се обърне към любимия човек, семейството, най-близките си и към Бог – когато светът около нас се разпада, търсим опора във всички тях, те са цялата вселена и ние я намираме в тях."

"Цялата вселена" е налична в онлайн платформите и музикалните медии.

Яна Баярова
