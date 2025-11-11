Ливърпул се мъчи да удължи договора на трансферна цел на Реал Мадрид

Ливърпул продължава да работи по евентуалния нов договор на Ибрахима Конате, въпреки че от началото на кампанията французинът не е най-добрата си форма. Настоящият му контракт изчита в края на сезона, а от няколко месеца се говори, че Реал Мадрид планира да го привлече като свободен агент през следващото лято.

Ибрахима Конате е твърд титуляр при Арне Слот

NEW: Liverpool have presented a new contract renewal offer to Ibrahima Konate in recent days and although there’s no agreement yet, they are now confident about the outcome of discussions. (L'Équipe) pic.twitter.com/qqpIIpbjDX — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) November 11, 2025

Според „Екип” в последните дни ръководството не мърсисайдци е отправило ново предложение към Конате и неговия агент, като нагласите на „Анфийлд” са, че французинът ще преподпише и ще обвърже дългосрочно бъдещето си с Ливърпул.

Ибрахима Конате е твърд титуляр в селекцията на Арне Слот и от началото на сезона има 16 мача във всички турнири. Той обаче търпи доста критики за грешките, които допуска, и заради големия брой голове, които допуснаха шампионите в мачовете си до момента.

