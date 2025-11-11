Ливърпул се мъчи да удължи договора на трансферна цел на Реал Мадрид

Любопитно:

11 ноември 2025, 13:35 часа 310 прочитания 0 коментара

Ливърпул продължава да работи по евентуалния нов договор на Ибрахима Конате, въпреки че от началото на кампанията французинът не е най-добрата си форма. Настоящият му контракт изчита в края на сезона, а от няколко месеца се говори, че Реал Мадрид планира да го привлече като свободен агент през следващото лято.

Ибрахима Конате е твърд титуляр при Арне Слот 

Според „Екип” в последните дни ръководството не мърсисайдци е отправило ново предложение към Конате и неговия агент, като нагласите на „Анфийлд” са, че французинът ще преподпише и ще обвърже дългосрочно бъдещето си с Ливърпул.

Ибрахима Конате е твърд титуляр в селекцията на Арне Слот и от началото на сезона има 16 мача във всички турнири. Той обаче търпи доста критики за грешките, които допуска, и заради големия брой голове, които допуснаха шампионите в мачовете си до момента.

Бойко Димитров
