Лесното за отглеждане стайно растение, което прилича на мини дърво

Нищо не внася природата вътре така, както мини дърво. Но ако нямате място в дома си за голяма величествена палма или древен смокиня, има и друг вариант. Обърнете внимание на Драцена Синто, един от най-популярните членове на обширния род Драцена. Въпреки че често се нарича царевично растение, Драцена Фрагранс „Синтхо“ е само един от приблизително 170 известни вида драцени.

Тази група включва изненадващо разнообразни стайни растения като щастливия бамбук и змийското растение, и двете от които изобщо не приличат на дървета. Независимо от разликите си, повечето сортове драцени споделят определящи черти: дълги, копиевидни или тревисти листа, които се разпростират каскадно или ветрилообразно от дебели, подобни на тръстика стъбла, често украсени с драматична пъстрота под формата на бели ивици, жълти ръбове или смели зелени ленти. Като предупреждение, растенията драцена съдържат сапонини, съединения, които са токсични за кучета и котки, ако бъдат погълнати. Така че собствениците на домашни любимци трябва да избират мястото им разумно.

Когато се отглежда като стайно растение, то вирее в помещения без прозорци и се откроява с неповторимия си силует на мини-дърво. Обикновено достига височина около 90 см, с дървесен ствол и корона от извити, тъмно- и светлозелени листа, наподобяващи остриета на царевични стъбла. Това придава на растението почти палмов вид, поради което градинските центрове често засаждат множество пръчки заедно на шахматни нива, за да подчертаят скулптурната му форма. Подобно на повечето драцени, царевичното растение е лесно за поддръжка, вирее на ярка, непряка слънчева светлина, но се адаптира добре към условия на по-слаба светлина. (Вижте тези съвети за повече информация как да отглеждате и да се грижите за царевични растения .) Като стайни растения, дори най-големите драцени обикновено остават под 2,4 метра, което ги прави лесни за управление алтернативи на стайните дървета.

Докато Драцената Синто най-убедително имитира вида на миниатюрно дърво, няколко други вида от рода могат да създадат същия изправен, архитектурен ефект. Варианти като драконовото дърво и мадагаскарското драконово дърво, или маргината, които евентуално могат да достигнат около 1,8 метра, предлагат впечатляващи, дървовидни силуети, поддържани от тесните си стъбла и фонтаноподобна листа. Масовите тръстикови растения по-общо следват същия структурен модел, с удължени стъбла и листни корони, които естествено подчертават височината и формата в стаята. Въпреки огромните естетически различия между видовете, инструкциите за грижа остават доста последователни – можете да се обърнете към това ръководство за правилна грижа за драцена у дома.

Освен драцените, много класически стайни растения допринасят за усещането за гора, като добавят вертикален размер и имитират разклонената структура на външните дървета. Стайни дървета, като цитрусови дървета, филийки, каучукови растения, шефлера и парични дървета, допринасят с различни форми на листата и стволовете, които засилват усещането за височина и драматичност в жилищното пространство. Тези растения са успешни на закрито, защото подобно на драцените, те се адаптират добре към растеж в контейнери и могат да се поддържат на управляеми височини, като същевременно предлагат визуалната тежест, типична за по-големите външни дървета. Дори един екземпляр, поставен стратегически в ъгъл, може да промени атмосферата на стаята, създавайки впечатление за буйно, затворено убежище.

