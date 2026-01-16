Любовен съвет за всяка зодия 17 януари 2026

Научете какво ви очаква тази събота, 17 януари 2026, според зодията.

Овен

Днес помислете добре. Любовта не е нужно да крещи. Ако сте необвързани, някой, който е там в мълчание, може да говори по-силно от думите. Тази тишина е това, на което трябва да се доверите. Някои от вас, които сте заедно, може да се чудят дали правят достатъчно или дават достатъчно. Да, да. Не се чувствайте зле и не се насилвайте. Понякога е достатъчно само да сте там; това струва повече от скъп подарък. Любовта не е нужно да е шумна.

Телец

Любовта може да не бъде изрично спомената днес, но присъствието ѝ ще се усети. Ако сте необвързани, демонстрацията на любов от някого в тези малки неща може да означава повече за вас, отколкото дългите разговори. Гледайте. Наблюдавайте. Ако сте в съществуваща връзка, не си затваряйте очите, а наблюдавайте жестовете на любов, които неочаквано могат да дойдат от любимия ви. Всички те може да са малки и резки, но съдържат доброта.

Близнаци

От ваша страна може да се усети начален тласък на вътрешното успокоение. Необвързаните може да се окажат много по-способни да споделят или да се наслаждават на изрази на обич, без да се сдържат или да се резервират, а това означава растеж. Малки жестове или тихи моменти между двама влюбени хора могат да изяснят малки съмнения, които са започнали да се крият, без да осъзнавате; това не е голяма революция – просто нещо много забележимо.

Рак

Някакво тихо, невидимо нещо може да сграбчи или докосне струните на сърцето ви днес. За необвързаните, един поглед, една дума или един миг може просто да им покаже какво са чакали. Не се губете. Ако сте във връзка, може да откриете, че неочакваното предложение на партньора ви докосва част от вас, която ви боли; просто си позволете да го изпитате. Днес може да ви предложи известна тиха яснота относно наистина важните неща в живота.

Лъв

Днес, или съобщение, или искрен момент ще излекуват нервната ви система. Ако сте необвързани, някой може просто да каже нещо, което да промени мнението ви за себе си. Накрая може би ще разберете позицията на застой. Но нека се ангажираме с хора, които, въпреки всичко, може да ни отправят тези спокойни думи само за кратка почивка. Без пренебрегнати, обезпокоителни прекъсвания. Така спадът ще бъде породен от едно изказване.

Дева

Любовта отваря сложна пътека за вас, когато вчерашният ден се преструва на добър. Човек, когото едва познавате, може да започне да ви изпраща тези ирационални сигнали, за да види дали ви е удобно. За тези, които са във връзки, духът, който стои зад тях, ще бъде в малки промени, които ще изискват внимание. Може би има момент, който става толкова ярък и никога не е по-сияен от преди. Оставете ги; не бива да се очаква твърде много.

Везни

Днес ще се стремите към това, което сърцето ви наистина желае. Ако наистина сте необвързани, може внезапно да се почувствате сигурни в емоционалните си нужди и да откажете определен вид връзка. Ако сте във връзка, можете да започнете да размишлявате върху това, което ви осигурява най-много в любовта. Никакви големи неща, точно обратното, малки увеличения на възприятията. След като разберете истинския начин, по който наистина се чувствате, тогава решенията ще ви бъдат по-лесни.

Скорпион

Често мълчанието говори повече от самите думи. В случай че сте необвързани, нечий тих поглед ще означава много повече за вас от думите. Обърнете внимание на тези малки знаци. Ако вече сте във връзка, той/тя може да е дистанциран/а или по-тих/а от обикновено. Вместо да си блъскате главата с това, опитайте се да разберете причината. Не всяка тишина е негативизъм; понякога това е мястото, където чувствата се утаяват. Оставете пространството между думите да говори; не бързайте да запълвате празнината.

Стрелец

Учите се да приемате грижата бавно, без възражения. Ако сте във връзка един-единствен човек, нотка на обич може да ви накара да се чувствате малко несигурни около тях, но може да не си тръгнете. Опитайте се да не бягате от нея. Ако споделяте с някого, когото обичате, най-вероятно ще бъдете мили в замяна и ще приемете малко любов, вместо да я откажете. Понякога е необходимо да се премахнат някои бариери. Не винаги е нужно да се държите силно и да се отдръпвате.

Козирог

Може да не изисквате много днес, но един жест на грижа ще означава всичко за вас. Ако сте необвързани, милият тон на приятел или вниманието на друг, който ви преследва, ще ви донесе необичайно удовлетворение. Това означава нещо. В случай на любовна афера, може да не споменете това, но бихте искали да се чувствате сигурни в грижите на партньора си. Едно просто „Грижа ме е“ или друг жест може да ви излекува чудеса, но не чакайте нищо голямо.

Водолей

Основната искра на химията може да доведе до нови, може би по-дълбоки открития. За необвързаните, някой интересен може да измисли нещо или две за своята емоционална изразителност. Следователно, вече не става въпрос за обикновена химия. Междувременно, за тези, които са във връзка, няма споменаване на инициалите на партньора ви - нека вашият непринуден, забавен момент внезапно намери емоциите да се заемат и оставете настрана закачките от ежедневието.

Риби

Пътят ви към разбирането на истинската любов на човек е свободен. Ако сте необвързани, може да откриете, че един забравен интерес наистина влага толкова много мълчаливи усилия, че ви докосва дълбоко. Обърнете внимание. За тези, които вече са във връзка, начинът, по който партньорът ви се е грижил за вас в миналото и начинът, по който се е грижил за вас в този момент, изведнъж би придобил толкова голям смисъл. Може би сте очаквали нещо друго отсега нататък, но осъзнавате, че то е там през цялото време.