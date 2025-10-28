На какво дълбочина ТРЯБВА да се засаждат лалетата през есента?

Лалетата могат да се засаждат по няколко начина – на групи, в контейнери или в ями. Но във всички случаи ключът е правилното определяне на дълбочината на засаждане на луковиците. От нея зависи успешното вкореняване и презимуване на цветята, както и бъдещия им цъфтеж.

На каква дълбочина е най-добре да се засаждат луковиците на лалетата през есента?

Обикновено дълбочината трябва да бъде 2 до 3 пъти височината на луковицата. Ако луковицата е висока 4 см, дълбочината на засаждане ще бъде 8 до 12 см. Важно е да се вземе предвид и видът на почвата. В глинеста и тежка почва луковиците се засаждат на по-малка дълбочина – около 2 пъти височината им. По този начин ще се избегне забавяне на растежа. В лека, песъчлива почва се препоръчва по-дълбоко засаждане – до 3 пъти височината на луковиците, за да се предпазят от замръзване.

Кога е най-доброто време за засаждане на лалета през есента?

При засаждането първо изкопайте дупки с желания размер. На дъното трябва да се постави 3-4 см слой пясък, за да се осигури дренаж и да се предотврати застоя на вода и гниене на луковиците. Луковиците се подреждат с основите си надолу, на разстояние 7-10 см една от друга, за да имат място да се развиват. След това се покриват с почва. Ако почвата е суха, се поливат внимателно. Ако обаче засаждането се извършва в късна есен, най-добре е да не се полива.

Ако в района има мишки, които не биха нападнали луковиците на лалета, можете да поставите ленти от плат, напоени с керосин или брезов катран, близо до дупките, в които сте засадили луковиците.

Засаждането в контейнери е удобен метод за тези, които искат да опростят събирането на луковици за зимно съхранение. Той също така позволява лесно и прецизно разпределяне на лалетата за създаване на ландшафтен дизайн. Много градинари използват специални кошници и контейнери с различни форми и размери. Можете да използвате тях или да импровизирате, например, като използвате щайги за зеленчуци или дори картонени кутии за яйца с пробити дупки за корените.

Съдът се поставя в предварително изкопана дупка, дъното на която също е постлано с пясък за дренаж. Луковиците се поставят с главата надолу на разстояние, покриват се с почва и се оставят да презимуват. Освен спретнато организираното пространство, предимството на този метод е, че през есента, когато луковиците са готови за зимно съхранение, целият контейнер с тях може лесно да се извади от земята, което улеснява почистването и транспортирането на луковиците.

Засаждане на лалета през есента: Какъв е идеалният размер на луковицата?