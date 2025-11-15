Най-доброто място за съхранение на растения на открито, за да процъфтяват през зимата

Зимата е зад ъгъла. Радвате се на растенията си от пролетта, но не искате да започвате всичко отначало следващата пролет. За много растения това не е проблем: дървета, храсти, луковични растения и много многогодишни растения, които са адаптирани към вашия климат, ще се справят добре.

Има едно място на открито, което ще им даде най-голям шанс да се засадят отново следващата пролет. Ако растенията ви са в саксии, но не можете да внесете всичките си многогодишни растения вътре за зимата , преместете ги близо до стена, за предпочитане тухлена или циментова, като например фундамент, такава, която е обърната към слънцето и предпазва растенията от вятъра.

Предизвикателството при саксийните растения е, че те са по-изложени на атмосферните влияния, отколкото растенията, отглеждани в земята. Без толкова почва около тях, те изсъхват по-бързо, а през зимата почвата замръзва по-лесно, излагайки кореновите им системи на по-сурови условия.

Поставянето на растенията до стена ги предпазва от вятъра, докато лъчистата топлина от дома ви може да осигури известна топлина. Стена на къща, обърната към слънцето, ще бъде по-топла от такава на сянка или стената на неотопляема сграда като гараж. Каменна или тухлена стена е още по-добра, тъй като камъкът и тухлата абсорбират слънчевата топлина през деня и бавно я освобождават през нощта, позволявайки на растенията ви да издържат по-добре на най-студените нощи.

Грижа за вашите саксийни растения през зимата

Първият съвет за зимуване на вашите многогодишни растения е да ги насърчите да заспят. Спрете да ги торите, за да могат растенията ви да се подготвят за зимен покой. Вашите растения все още ще се нуждаят от вода, особено ако запазят зелените си листа, които губят вода чрез транспирация. Но тъй като растенията ви няма да растат през зимата, прекомерното им поливане само ще насърчи гниенето на корените им. След като преместите растенията си до стена, поставете около тях 7,5 см слой мулч, което ще им помогне да задържат топлината. Поддържайте мулча рохкав, така че да има въздушни джобове, които ще задържат топлината - същата наука, която стои зад палтата от пух.

Можете също така да ги предпазите от студа, като им дадете одеяло. Можете да използвате поларено одеяло или друг дишащ материал, за да покриете растенията през нощта, като се уверите, че премахвате покритието през деня, за да не се натрупва конденз вътре, причинявайки гниене на растенията.

Можете също така да покриете растенията си с импровизирана оранжерия или да направите бюджетни покривки , за да ги предпазите от замръзване, използвайки кани за мляко, пластмасови чаши или други контейнери. Накрая можете да обградите саксията с зебло, рохкава слама или листа, или да натрупате мулч, за да намалите риска от замръзване на саксията и съдържанието ѝ. Но имайте предвид зоната на издръжливост, в която вашите растения виреят най-добре. Някои растения просто няма да оцелеят, ако се държат на открито през зимата, въпреки всичките ви усилия.

