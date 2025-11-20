Най-доброто време за подрязване на хортензиите за перфектен пролетен цъфтеж

Как да подрязвате всеки вид хортензия и кога да го правите

Оказва се, че няма един-единствен правилен отговор – зависи от вида. Тук експертите обясняват кога да подрязвате определени сортове, заедно с няколко най-добри практики, за да гарантирате, че цветовете ви ще процъфтяват.

Когато хортензията завързва пъпките си, това е определящият фактор за резитбата.

Стар растеж

Хортензията с големи листа, планинската хортензия и хортензията с дъболист цъфтят на стари растения.

„Те могат да бъдат подрязани за размер и форма през лятото, след като са прецъфтели, но преди да се образуват пъпките им за следващата година“, казва Ървин. „Ако се подрежат твърде късно през годината – есента, зимата или ранната пролет – тогава пъпките на цветовете за следващата година се премахват и цветовете ще бъдат намалени.“

Въпреки това, премахването на всички слаби, мъртви или кръстосани клони през есента може да осигури на храста по-добра циркулация на въздуха и да помогне за здравето на растението.

За бърза справка, по-долу сме събрали допълнителна информация за всеки сорт от стари сортове:

Голям лист: Произвежда големи, кръгли цветове, в синьо или розово - в зависимост от pH на почвата - и цъфти през пролетта и началото на лятото.

Планинска: Често наричана хортензия с дантелени капачки и обикновено цъфти през пролетта и началото на лятото.

Дъбово листо: Произхожда от много части на САЩ, произвежда листа, оформени като дъбови листа, с големи, бели, метличести цветове, които цъфтят през пролетта или лятото. Есенният цвят на храста е впечатляващ с червени, оранжеви и златни листа, а накъсаната кора по стъблата добавя зимен интерес.

Нов растеж

Гладката хортензия и метличатата хортензия цъфтят върху нови издънки и могат да се подрязват през есента и зимата - практически по всяко време преди ранна пролет, когато излизат от покой и образуват новите си пъпки.

„Тези растения могат да се подрязват за размер и форма през есента и зимата, без това да повлияе на цъфтежа през пролетта и лятото“, казва Ървин. „Освен това, оставянето на сухите цветя на стъблата за зимата добавя интерес и текстура в зимната градина .“

Ето защо винаги се уверявайте, че подрязвате тези сортове през есента и зимата:

Гладка: Произхожда от много части на САЩ, има големи, бели цветове през пролетта.

Метлица: Цъфти през лятото и често в началото на есента, с големи, кремаво бели метлици от цветове.

Кога да избягвате съкращаването

Подрязването по време на периода на покой на хортензията прекъсва естествения ѝ ритъм, предупреждава Карла Марентес, собственик на Kamala Floral Design. „В по-топъл климат, където зимите са меки, е особено лесно да се подрязва прекалено рано“, казва тя. „Дори лекото подрязване през по-хладните месеци може да намали следващия цикъл на цъфтеж.“

Хортензиите, които цъфтят на млади издънки, обаче не трябва да се подрязват през пролетта. Тогава те образуват пъпките си за летните си цветове.

Ползи от намаляването на разходите

Когато се прави правилно, резитбата дава на растението пространство да диша. „Тя стимулира нов растеж, насърчава по-силни стъбла и поддържа храста балансиран и плътен“, казва Марентес. „Често го възприемам като куриране на пространство за светлина, позволявайки на слънчевата светлина и въздуха да циркулират през формата на растението, което от своя страна подобрява качеството на цъфтежа и цялостното здраве.“

Подрязването за размер и форма също може да е желателно, добавя Ервин. По този начин хортензиите няма да бъдат твърде доминиращи в оформлението на градината и няма да заглушат съпътстващите растения.

Най-добри практики

Готови ли сте да започнете? Ето списък с неща, които трябва и не трябва да правите, за да сте сигурни, че резитбата ви ще протече гладко:

Бъдете внимателни: Подрязването не е само поддръжка, а и дизайн, казва Марентес. Вие оформяте как растението ще се изрази през следващия сезон.

Не пестете от проучването: Различните видове хортензии трябва да се подрязват по различно време на годината. „Тази разлика е от основно значение за поддържането на буйни, процъфтяващи растения“, казва Марентес.