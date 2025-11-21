13-годишно момиче се задави до смърт в училище в Гърция

13-годишно момиче почина в петък сутринта след като се задави в училище в Пирея, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите. Инцидентът е станал в специално начално училище в Пирея, което обучава деца с аутизъм, когато дихателните пътища на момичето са били блокирани по време на хранене, което е довело до сърдечен арест, съобщава още гръцкото издание.

Опитаха да я спасят

Служителите на училището и медицинска сестра на място незабавно са започнали CPR, подпомагани от медицински персонал от близкия здравен център Керацини и частен диагностичен център.

Спешни екипи пристигнаха с мобилен лекарски екип и продължиха реанимационните усилия. След това момичето беше преведено в болница „Никая“, където лекарите ѝ оказаха помощ, въпреки че болницата не беше на смяна. Опитите да я спасят бяха неуспешни и тя беше обявена за мъртва малко след 10:00 часа.

По-късно властите отведоха директора на училището и учител за разпит като част от разследването на трагедията.

Припомняме, че през лятото 20-месечно момиченце почина след задавяне със сувлаки на гръцкия остров Крит. Момиченцето се хранило със семейството си и веднага след инцидента е откарано в болница. Лекарите са извадили сувлакито от дихателните му пътища и са му правили изкуствено дишане и сърдечен масаж повече от час, но не са успели да го спасят, твърди губернаторът на Венизелио, К. Дандулакис пред Cretalive. ОЩЕ: Заради парче сувлаки: Момиченце на година и половина се задави до смърт (ВИДЕО)