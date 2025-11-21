Студио Actualno:

За колко време ще се пътува с влак от София до Пловдив: Министър изчисли

Изминаването с влак на разстоянието от София до Пловдив не може да стане за един час. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на редовния парламентарен контрол. По думите му реално може да се постигне скорост от 160 км/ч, след като завършат ремонтите, които се извършват в момента. По това трасе се работи по над 70 съоръжения - мостове, виадукти, тунели, каза вицепремиерът.

Изчисленията

Караджов обаче, посочи, че железопътната линия София-Пловдив е с дължина 150 км/ч, а максималната скорост, която е разрешена по това трасе, е 160 км/ч, тоест теоретично може да се измине за час, но навлизането и излизането от гарите става при намалени скорости и това математически води до извода, че не е възможно това разстояние да бъде изминато за под един час.

За част от съоръженията по трасето срокът на завършване е до края на 2027 г., а за участъците Елин Пелин-Костенец и Костенец-Септември - краят на 2029 година.

В тунел № 2 в участък Елин Пелин-Костенец е допусната фатална грешка в проектирането - тунелът е проектиран с леки крепежи и не издържа на строителството. През март, април, май, юни са направени детайлни изследвания, които са указали необходимостта от по-скъп крепеж и в тази връзка предстои отваряното на нова процедура, каза Караджов.

Той уточни, че това се налага, тъй като цената става по-висока и Законът за обществените поръчки не позволява министерството само да взема решение за такива разходи.

