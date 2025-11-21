В коя част на имота ви зимуват змиите?

Да откриете змия под или в близост до кошчето за боклук на открито или дори да видите такава, която е попаднала в кошчето за кухненски отпадъци, може да бъде незабравим шок, който не искате да повтаряте. Кофите за боклук на открито, за съжаление, са често срещано място за змии, тъй като те търсят различни тъмни, влажни места, където да се укрият, особено към края на лятото и началото на есента. Ако сте откривали пълзящите същества, докато местите кошчетата или изхвърляте боклука, има различни начини да насърчите змиите да си намерят домове другаде, включително да разчистите района от източници на храна и вода.

Най-отровната змия в Европа ухапа петгодишно момиченце в Хърватия

Няколко вида змии, които се срещат около боклука, като жартиерните змии, нямат отровна отрова и дори могат да помогнат на градината ви, като ядат вредители, но особено ако имате малки деца или любопитни домашни любимци, които играят на открито, е разбираема цел да държите змиите далеч от често посещавана зона, като например боклука в задния ви двор.

В коя част на имота ви змиите правят гнездо?

С внимателно внимание към това, което ги привлича, можете да приложите на практика прости, но ефективни начини за възпиране на змиите . Важно е също да бъдете внимателни и да знаете кога да се свържете с професионалист, за да се справите със змии, които могат да представляват по-голяма опасност.

Най - ефективният начин да се отървете от змиите в двора си

Ключов момент, който трябва да запомните, е, че змиите могат да бъдат полезни за вашата градина и местната екосистема, тъй като те са склонни да ядат досадни гризачи, а самите те са храна за други диви животни. Най-екологичният, да не говорим за най-безопасния и лесен начин за справяне с проблема е да се обезкуражи змиите да се приближават (или дори да влизат) до кофите ви за боклук, вместо да се убиват. С това казано, използването на закупени от магазина репеленти против змии е грешка, която много хора правят, когато се опитват да се отърват от змии . Тези вещества са неефективни в най-добрия случай и токсични в най-лошия.

Още: Полезни същества, които са привлечени от купчините листа във вашия двор

Защо змиите избират да се сгушат близо до кофите за боклук, когато има толкова много други места в двора, където биха могли да се забавляват? Обикновено това се свежда до една или повече от нуждите, които търсят: храна, подслон или влага. Подслон може да бъде осигурен от самия контейнер за боклук, от обрасли растения в основата на къщата или от струпвания на безпорядък отстрани на къщата. Всичко това може да позволи на влагата да се събира или малките гризачи да се скрият, което също са причини, поради които змиите може да лагеруват под верандата ви . Най-добрият отговор е промяна на местообитанието, за да го направят нежелано за тях.

Как изглеждат дупки от ухапване от змия

Един от начините да направите зоната на кошчето за боклук по-неприветливо място е като внимателно почистите всички купчини храсти или плевели, които може да се намират наблизо. Не е нужно да изхвърляте купчините листа напълно, но ако е възможно, ги преместете далеч от зоната на кошчето за боклук в по-отдалечена част на двора. Пазете пръстите си и носете предпазни ботуши или ръкавици, докато правите това. Храсти, които са станали твърде гъсти, също може да се нуждаят от подрязване. И тъй като змии може да излизат от купчините дърва за огрев, за да се скрият близо до боклука, е добра идея да поставите дървата върху повдигната стойка.

Още: Защо паякът е естествен пестицид, а змията е отличен пазач в градината?

Контролирайте хранилките за птици, като се уверите, че са далеч от консервите. Падналата храна за птици може да привлече гризачи, които са вкусни за много змии. Уверете се, че компостът или хранителните отпадъци са добре запечатани. Същото важи и за храната за домашни любимци; купичките с гранули за кучета или котки трябва да останат вътре. И накрая, запечатването на всички пукнатини в основите ще помогне да се предотврати влизането на змии в дома ви и промъкването им около контейнерите там.