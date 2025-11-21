"Призраците" на украинското разузнаване направиха на пух и прах скъпи военни обекти в Крим (ВИДЕО)

Специалното подразделение "Призраци" на украинското военно разузнаване (ГУР) нанесe "поредната сериозна загуба" на руската окупационна армия, похвалиха се от самата единица на 21 ноември. Те са провели атака на анексирания полуостров Крим, което, по думите им, е довело до "пламъци" за "нашествениците". Подпален и изгорен е хеликоптер Ка-27, както и скъпи системи за противовъздушна отбрана. Успешно поразени са следните руски военни обекти, твърди ГУР:

многофункционален хеликоптер Ka-27, базиран на кораб;

летищен радар „Лира-А10”;

радар 55Zh6U „Небо-У";

куполообразен радар „Небо-СВ";

радар P-18 „Терек”.

Скъпи руски цели са поразени

"Точни удари по скъпи руски цели и зашеметяващо избягване на ракета от руския ПВО комплекс "Панцир-С1" - това е показано от военното разузнаване в ексклузивното видео от акцията.

"Въоръжената борба продължава! Слава на Украйна!", завършва съобщението в Telegram канала на ГУР.

Тази нощ – между 23:00 часа на 20 ноември и 8:00 часа на 21 ноември московско време – над руска територия са свалени 39 дрона, сочат сводките на руското военно министерство. Най-много – общо 10 дрона, са свалени над Ростовска област. Шумно беше и в Крим, където, по официални данни, са свалени 4 дрона – изглежда, там пак в цел се превърна ТЕЦ-ът в Саки.

