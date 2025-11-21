Бури доведоха до наводнения и свлачища на Корфу (ВИДЕО)

Силните бури, които удариха гръцкия остров Корфу през последните няколко часа, предизвикаха свлачища, наводнения и затваряне на пътища, като северната част на острова е най-засегната, предаде гръцкото издание Kathimerini. Местните власти поискаха обявяването на извънредно положение в Северен Корфу, позовавайки се на значителни щети по инфраструктурата и общностите.

Спасителни екипи за реагиране при бедствия (EMAK) вече са на път от Янина в Западна Гърция, като са докарали две спасителни лодки, водни помпи и специализирано оборудване, за да помогнат в спасителните операции. ОЩЕ: Тежки наводнения удариха Испания (ВИДЕО)

Село на острова е откъснато от света

Село Карусадес е откъснато от света поради свлачище и срутване на необитаема двуетажна сграда в центъра му. В Сидари улиците са се превърнали в дълбоки реки, което сериозно нарушава транспорта. Други села, изправени пред сериозни трудности, са Велонадес, където екипи за спешна помощ работят за отваряне на блокираните пътища.

Срути се цял хълм

При един особено тежък инцидент цял ​​хълм се срути близо до местния полицейски участък, причинявайки значителни щети на полицейски превозни средства и близки цивилни автомобили.

Длъжностни лица предупреждават, че подобни екстремни метеорологични явления са засегнали и други части на Гърция, което подчертава продължаващите предизвикателства пред агенциите за реагиране при бедствия. ОЩЕ: Порой в Гърция: Липса на ток и затворени пристанища