Вечерен час за продажба на алкохол: Планът на Хърватия

Независимо дали става въпрос за бира, вино или други напитки, съдържащи алкохол - в Хърватия подготвят проектозакон, с който да забранят онлайн продажбата на всички алкохолни напитки от 20.00 до 6.00 ч., научи хърватската медия "Индекс". Работният проект е на хърватското министерство на икономиката, ръководено от министър Анте Шушняр от Демократическата партия. Ключовата разлика между настоящия и проектозакона е съществена. Действащият на практика член 11 от Търговския закон забранява само продажбата на алкохол на непълнолетни и предписва задължение за поставяне на предупреждения в местата за продажба.

В момента законът не съдържа никакви времеви ограничения за продажбата на алкохол на пълнолетни – което означава, че магазините могат да продават алкохол през цялото работно време без никакви допълнителни ограничения. Предложените изменения ще включат гореспоменатия член, като по този начин ще въведат забрана за онлайн продажби след 20:00 часа.

Това не е всичко

Местната власт ще могат да разширят забраната и до магазините Проектът допълнително предвижда местните власти - градове и общини - да имат възможността да въведат допълнителни, по-строги ограничения в рамките на този срок, особено за продажбата на охладен алкохол от хладилници.

Това би означавало, че някои градове биха могли потенциално да забранят продажбата на алкохол дори по-рано от 20:00 часа или да въведат специфични ограничения за своя район.

Специално ограничение за продажбата на охладен алкохол от хладилници беше споменато по-рано, през септември тази година. По това време министър Шушняр заяви, че гореспоменатите промени са планирани да бъдат въведени до следващия туристически сезон.

В работния проект на предложените изменения в Търговския закон министерството обосновава тази забрана със „защита на общественото здраве и поддържане на обществения ред и мир, както и опазване на културното наследство“. ОЩЕ: Хърватия готви забрана за продажба на студена бира