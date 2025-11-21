Войната в Украйна:

След небостъргача: Запали се голям хотел в Хърватия (СНИМКА)

21 ноември 2025, 17:25 часа 162 прочитания 0 коментара
Пожарът избухна тази сутрин в хотел „Мулино“ близо до граничния пункт със Словения в Плования. Пожарът към момента е овладян, но все още не е локализиран, потвърди пред Hina началникът на пожарната служба на окръга Дино Козлевац, предаде хърватската медия "Индекс". Пожарът е избухнал около девет часа и е обхванал тавана на хотела, а в гасенето му са участвали 45 пожарникари с около двадесет автомобила. Междувременно гостите на хотела бяха евакуирани след избухването на пожара.

На мястото на инцидента са членове на обществените пожарни служби от Умаг, Бузет, Пореч и Пула, както и членове на доброволни пожарни служби от района на Буйе. „Заедно с нашите сили пристигнаха екипи на DVD от Сечовле и членове на пожарната от Копер“, каза Козлевац, добавяйки, че това е била взискателна интервенция.

Дни след друг голям пожар

Инцидентът идва само няколко дни след големия пожар на небостъргача в хърватската столица. Припомняме, че пожарът възникна в понеделник вечерта, като сградата горя цели 17 часа. Става въпрос за символът на хърватската столица - небостъргачът "Весник" За щастие по време на пожара в сградата не е имало никой. ОЩЕ: Голям пожар: Гори символът на Загреб (ВИДЕА)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хотел Хърватия евакуация пожар
