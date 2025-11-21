Дори най-старата ябълка ще започне да дава плодове, ако направите това преди зимата

С течение на времето добивът дори на най-здравите и плодородни ябълкови дървета намалява. Причината е проста: дървото се изтощава, получава по-малко хранителни вещества, а клоните остаряват. Не е трудно да се възстановят силите на ябълковото дърво и то да започне отново да дава плодове, основното е да се предприемат няколко важни стъпки преди настъпването на сланите. Тези прости есенни процедури ще помогнат дори на много старо дърво да даде отново едри, сладки и сочни плодове.

Как да подмладите старо ябълково дърво преди настъпването на зимата?

Извършете лека подмладяваща резитба. Не е нужно да отрязвате веднага половината от короната - това само ще отслаби дървото. През есента е достатъчно да премахнете сухи, болни и гнили клони. Отрежете клоните, растящи вътре в короната. Отстранете клоните, които растат, но не дават плодове. Това подмладяване стимулира събуждането на нови плодни издънки през пролетта.

Почистете ствола от мъх и стара кора. Вредителите и гъбичките често зимуват под кората. Вземете твърда четка, топла вода със сода бикарбонат или сапун за пране. Почистете внимателно ствола и основите на клоните. След тази процедура дървото диша по-добре, а през пролетта започва по-активно движение на соковете.

Варосайте ствола с правилната смес. Есенното варосване не е за красота, а за защита от измръзване, вредители и слънчево изгаряне през февруари и март.

Можете да приготвите сместа сами ще ви трябват - 1 кг вар, 200 гр меден сулфат и 1 кг глина. Разредете с вода до образуването на смес, наподобяваща течна заквасена сметана. Старателно варосайте ствола и долните скелетни клони.

Подхранете дървото с фосфор и калий. Именно тези два елемента са отговорни за образуването на плодните пъпки. За целта е подходяща употребата на суперфосфат, калиев сулфат и дървесна пепел. Разпръснете този тор около стволовия периметър, но не под самия ствол, а на разстояние 40-60 см, където преминават живите корени.

Мулчирайте почвата с дебел слой. Мулчът предпазва корените от замръзване и помага за равномерното задържане на влагата. Подходящи материали включват изгнил хумус, борови иглички, сухи листа и нарязана кора. Слоят трябва да е с дебелина до 10 сантиметра.

Използвайте защита от гризачи. През зимата мишките и зайците често намират прехраната си в стари ябълкови дървета. Увийте ствола със смърчови клони, мрежа или агрофибър. Това запазва кората непокътната и следователно дървото няма да загуби поток на сок през пролетта.

