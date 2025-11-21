Защо не трябва да се шофира с една ръка

Всеки шофьор развива свой собствен стил на шофиране през годините. Някои го правят спокойно и внимателно, други енергично и решително. Но не само скоростта и завоите разкриват характера на шофьора. Много може да се определи от това как човек стиска волана. Често се наблюдава, че едната ръка е поставена върху волана, докато другата си почива. Този на пръв поглед незначителен навик разкрива много за един шофьор.

Школите по шофиране някога са преподавали класическата позиция „десет и два часа“. Днес подходът се е променил. Съвременните инструктори препоръчват да се поставят ръцете на „три и девет часа“ – това постига по-добър контрол и прецизност при завиване. Пилотите на състезателни автомобили използват този захват - той им помага да реагират по-бързо и да поддържат стабилност, без да прекаляват със захващането.

Въпреки тези препоръки, повечето шофьори стискат волана с една ръка. Това не е признак на мързел – просто е по-удобно. Високата позиция на шофиране предотвратява умората на ръцете, лакътят лежи удобно на вратата или подлакътника, а движението е плавно и без усилие.

Може би затова този стил често се изобразява във филмите - изглежда уверен и спокоен. В действителност е просто: шофьорите избират комфорта. Ключът е да останат фокусирани върху пътя и да са готови бързо да върнат другата ръка на волана, ако ситуацията го изисква.

Много шофьори, още от времето на ръчните скоростни кутии, са свикнали да държат волана с една ръка. Постоянната смяна на предавки в задръствания затруднява връщането на дясната ръка в първоначалното ѝ положение след всяка смяна на предавката. Така постепенно се е появил различен стил на шофиране - лявата ръка е поставена върху волана, докато дясната остава върху скоростния лост. С течение на времето това се е превърнало в навик и се е възприемало като естествен стил на шофиране.

Психолозите смятат, че шофьорите, които предпочитат да държат едната си ръка на волана, често са уверени и спокойни. Те обикновено имат много опит зад волана и се чувстват спокойни и съсредоточени зад него. Такива шофьори често преместват седалката си малко по-назад, така че правата им ръка да лежи удобно на волана – това намалява напрежението в раменете и е особено удобно при дълги пътувания.

Въпреки комфорта си, шофирането с една ръка на волана има и недостатък - в случай на внезапна опасност може да бъде вредно за водача. Ако трябва бързо да завиете или да заобиколите препятствие, е по-трудно с една ръка: времето за реакция се забавя и траекторията ви става по-непрецизна.

Управлението по този начин е особено рисковано при дъжд, сняг или при шофиране по магистрала с висока скорост. Загубата на сцепление или неочаквана маневра от друг водач ще изисква незабавна реакция, а двете ръце осигуряват по-голям контрол в такива ситуации.

Както обясняват експерти, спокойният захват е приемлив при нормални условия, но при трудни условия на шофиране е по-добре да преминете към по-традиционен стил на управление с две ръце.