Френският топ генерал разпали дебат: Трябва да сме готови да жертваме децата си във война срещу Русия (ВИДЕО)

Началникът на Генералния щаб на френската армия ген. Фабиен Мандон отправи разпален призив за подготовка за възможна война с Русия, който бе посрещнат с бърза осъдителна реакция от страна на основните политически партии. В изказване на годишната среща на френските кметове в Париж във вторник, 18 ноември, генералът призова местните власти да подготвят гражданите, че може да им се наложи да приемат "страдания", за да защитят "това, което сме".

Франция трябва да е готова "да приеме загубата на своите деца"

„Имаме всички знания, цялата икономическа и демографска сила, за да възпрем режима в Москва“, заяви Мандон. Но добави, че ако Франция „не е готова да приеме загубата на своите деца, да понесе икономически загуби - защото приоритет ще бъде даден на отбранителната промишленост - тогава сме в опасност“.

"Пригответе се. След 3–4 години може да започне война", предупреди генералът.

France’s top military commander has issued a stark warning: “Prepare yourselves. In 3–4 years, war could begin. And we must be ready to sacrifice our children.” Speaking on national resilience, he stressed that defending the country will mean painful choices, lives lost, economic… pic.twitter.com/zpCmCPVtNm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2025

Партиите във Франция атакуваха генерала

Партиите от двата края на политическия спектър се противопоставиха на думите му, подчертавайки липсата на консенсус във Франция относно необходимостта да се подготви страната за война, както и разминаващите се оценки за степента на заплаха, която Русия представлява за държавата.

Много страни от НАТО предвиждат, че Москва може да Атакува алианса по някакъв начин до 2030 г.

Лидерът на крайната левица Жан-Люк Меланшон, който три пъти се е кандидатирал за президент, изрази „пълното си несъгласие“ с Мандон в публикация в X и заяви, че не е работа на ръководителя на генщаба да „предвижда жертвите, които биха били резултат от нашите дипломатически провали“.

Към него се присъедини лидерът на Комунистическата партия Фабиен Русел, който обвини Мандон, че е войнолюбец, пише Politico.

„Непокорна Франция“ на Меланшон и комунистите бяха единствените парламентарни групи, които гласуваха против символична резолюция миналата година, разрешаваща изпращането на военна помощ за Украйна.

Себастиен Шену, депутат от крайната дясна партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен, заяви в сряда в интервю за френската телевизия LCI, че Мандон „няма легитимност“ да прави такива коментари, и изрази опасения, че те отразяват мисленето на президента Еманюел Макрон.

Мандон вече предупреди за "шок" от Русия след 3-4 години

Мандон, който беше назначен по-рано тази година на мястото на генерал Тиери Буркарт като най-висш генерал на Франция, предупреди миналия месец - по време на първото си изслушване в парламента, че френските въоръжени сили трябва да бъдат готови „в рамките на три или четири години“ за „шок“ по отношение на Русия.

"Непокорна Франция" и "Национален сбор", които според последните проучвания може да се изправят един срещу друг във втория тур на президентските избори, искат Франция да напусне интегрираното командване на НАТО. Докато първата настоява Париж да напусне военния алианс възможно най-скоро, формацията на Льо Пен е готова да изчака, докато войната на Русия в Украйна приключи.