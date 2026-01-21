Най-силните натурални торове

Сред продуктите, които могат да помогнат на вашите растения да процъфтяват, има много популярни съставки за компост, които вероятно вече имате у дома , като мъх от сушилня и утайка от кафе. Има обаче някои доста странни опции, за които може би не сте чували. От остатъчни отпадъци като пепел, вода от аквариум и дори урина до хранителни продукти като мляко, морски дарове и вино, тези странни растителни торове може да имат потенциала да осигурят тласъка, от който се нуждаят вашите растения. Въпреки това, само защото нещо може да се използва като тор, не винаги означава, че трябва да бъде.

Разбира се, различните торове имат специфични приложения за определени растения. Не всички растения се нуждаят от тор, но някои не могат да виреят без основни хранителни вещества, които може да липсват в почвата ви. Преди да започнете с нов тор, най-добре е да направите почвен тест, за да определите кои хранителни вещества може да са в изобилие или да липсват в почвата ви. Обмислете растенията във вашата градина и техните хранителни нужди през целия сезон, преди да добавите допълнителни материали.

Пепел

Дървесната пепел обикновено се използва за осигуряване на основни хранителни вещества в почвата, която се нуждае от регулиране на нивата на pH. В допълнение към свойствата си за неутрализиране на киселинността, пепелта съдържа калий, магнезий, фосфор, сяра, желязо, алуминий, манган, цинк и бор. Въпреки че това работи чудесно за специфични ситуации, може би е добре да помислите два пъти преди да го използвате в двора си, ако имате растения, които обичат киселинността, тъй като те могат да станат по-склонни към увреждане и хлороза. Също така е важно да използвате незамърсена дървесина (нищо изгорено с третирана дървесина или боклук) и да прилагате само количеството, необходимо за регулиране на pH, според почвен тест.

Аквариумна вода

Може би сте чували, че някои видове отпадъчни води могат да се използват в градината, като остатъци от паста или оризова вода, но замисляли ли сте се някога да запазите водата в аквариума си след почистване? Водата от аквариума може би е тайната за отглеждане на пълноценни и здрави растения, но само ако използвате правилния вид. Никога не използвайте вода от аквариум със солена вода в градината си, тъй като това ще причини сериозни щети. Мръсната вода, пълна с рибни екскременти от аквариум със сладка вода, обаче е чудесен начин да добавите хранителни вещества, включително калий, фосфор и азот, към почвата си, като същевременно хидратирате растенията си и намалявате разхищението на вода.

Желатин

Желатинът е една кухненска съставка, която може да ви даде зелен палец в градината ви . Той не е пълноценен тор, но е жизнеспособен източник на азот за покълващи растения като краставици, чушки, броколи, домати, рукола и царевица. Освен това можете да го комбинирате с други домакински съставки, като бананови обелки, за да добавите калий и фосфор, за да направите пълноценен тор. Като алтернатива, можете да го добавите към почва за саксии, която вече съдържа калий и фосфор, но не съдържа азот. Освен това, използването му в градината може да бъде скъпо, така че е най-добре да се използва за по-малки приложения, като стайни растения и градински сандъчета.

Коса

Да. Правилно прочетохте. Някои хора вярват, че човешката и животинската козина са добър източник на хранителни вещества за техните растения . Макар че това може да звучи малко странно, тези хора са прави! Косата действа като бавно освобождаващ се азотен тор, докато се разлага. Можете или да я разпръснете директно върху почвата като мулч, или да я добавите към компоста си, в зависимост от вашите нужди от торене. Чистите окосени треви са най-добри, но избягвайте козина с изкуствени оцветители или химикали.

Мляко

Повечето хора са наясно с ползите от пиенето на мляко за хората, особено що се отнася до калция. Но знаехте ли, че то може да се използва и като тор за растения? Калцият може да помогне на някои растения като тикви, домати и чушки в борбата с гниенето на цветовете. Той може да бъде ефективен и за възпиране на някои вредители; твърде много обаче може да има обратен ефект. Да не говорим, че млякото не винаги е най-евтиният вариант, така че макар да е подходящ тор, може да не е най-практичният.