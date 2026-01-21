НАСА мълчи: Какво е състоянието на евакуираните астронавти от МКС

Миналата седмица четирима астронавти бяха спешно върнати на Земята от Международната космическа станция (МКС). Това Е първият път, когато НАСА извършва медицинска евакуация на екипажа на МКС . След кацането астронавтите бяха транспортирани с хеликоптер до болница за допълнителни медицински прегледи. Подробности за състоянието на един от членовете на екипажа, на когото беше диагностицирано заболяване, в момента се пазят в тайна. Изданието Futurism пише за това.

Мистериозна евакуация на астронавти от МКС

След завръщането на Земята на четирима от участници в мисията на МКС, постоянният екипаж на се намали до необходимия минимум от трима души.

Прочетете също: НАСА откри мистериозен феномен над Земята: Има ли заплаха?

Въпреки че само един астронавт, чието име все още не е разкрито, е развил здравословни проблеми, и четиримата членове на мисията Crew-11 са били принудени да прекратят мисията си на станцията преждевременно. Завръщането им е било планирано за средата на февруари, но всъщност те са кацнали на 15 януари.

Какво е здравословното състояние на астронавтите?

След завръщането си на Земята, астронавтите са били транспортирани с хеликоптер до болница в Сан Диего за допълнителни медицински прегледи. Впоследствие всички членове на екипажа са били транспортирани до Космическия център „Джонсън“ в Хюстън, където се подлагат на рехабилитация и допълнителни прегледи. Американската космическа агенция заяви, че здравето на всички астронавти остава стабилно, но реши да не разкрива подробности за естеството на заболяването.

Сериозните медицински инциденти на МКС са изключително редки. Този инцидент е изключително рядък и за пореден път демонстрира сложността на предоставянето на медицински грижи в космоса. В орбита, стотици километри над земната повърхност, специализираните възможности за лечение са изключително ограничени. Въпреки че астронавтите получават основно медицинско обучение за реагиране при извънредни ситуации на борда на МКС, те не са професионални медици и могат да изпълняват само ограничен набор от задачи под дистанционно наблюдение от лекари на Земята.

Според учените от НАСА, сериозните медицински инциденти на МКС са изключително редки. Това е първият път, откакто станцията започна да приема екипажи през 2000 г., когато се налага спешна евакуация на астронавти поради заболяване. Изследванията показват също, че най-често срещаните здравословни проблеми в космоса остават кожното дразнене, запушването на носа, нарушенията на съня и нараняванията по време на полет. Освен това, продължителното излагане на микрогравитация влияе върху зрението и кръвното налягане на астронавтите. След първата медицинска спешна ситуация на МКС от много години, остава неясно дали ще бъдат оповестени публично повече подробности за инцидента.

Прочетете също: НАСА: Може ли Земята да загуби гравитацията си?